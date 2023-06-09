MeToo風暴延燒民進黨！台灣父權社會根深蒂固　美媒：恐衝擊總統大選

▲《人選之人》謝盈萱喊「我們不要算了」，最後在台灣帶起#MeToo風潮。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／綜合報導

影視串流平台Netflix在台灣拍攝的虛構政治劇《人選之人－造浪者》爆紅，描述性侵醜聞被執政黨試圖利用權勢壓制，一句「不能就這樣算了」更直接鼓勵受害者勇敢說出來，進而引發#MeToo風潮迅速席捲台灣政治、學術、藝文界，如今外媒也評論，此事暴露出台灣社會根深蒂固的父權規範，認為可能衝擊明年總統大選。

英媒《衛報》以「台灣執政黨受性騷擾指控嚴重衝擊」為標題報導，指出目前身為執政黨的民主進步黨受到一波又一波性騷擾指控的衝擊，顯然台灣目前正在致力應對涵蓋政治圈、媒體界的#MeToo運動，就連總統蔡英文6日也在臉書兩度針對民進黨職員性騷指控向外界道歉，「我們整體社會，必須再次自我教育，性騷事件的人是受害者，而非做錯事的人」。

報導提到，總統府資政顏志發遭一名曾在「小英之友」有8年資歷的女性黨工指控，2018年曾被他拍大腿、摸臀部，顏志發否認上述指控、撤回他對原告提出的誹謗告訴，而曾在天安門事件中鼎鼎大名、來自中國的民運人士王丹也被李姓男子指控，2014年曾在紐約某飯店性侵未遂。

王丹接受《衛報》採訪時提到，他歡迎對方提出訴訟，「因為透過法律手段尋求真相，比起網路上投機更嚴格」。

▲李姓男子指控，曾遭民運人士王丹強吻。（圖／記者黃國霖攝）

報導描述#MeToo在台灣引爆的過程，首先民進黨前黨工陳汘瑈透過臉書發文，描述其在職場遭到合作導演性騷擾，然而主管卻對此無動於衷，引發各界民眾的分享轉貼，類似的性騷擾指控便如排山倒海般而來，而台灣將於明年1月大選，難免扯上政治因素，部份偏激意見認為陳汘瑈是來自中共的特工，因為他們希望看到台灣執政黨被期盼能和中國建立緊密關係的國民黨拉下台。

報導也提到，台灣最大在野黨國民黨也在隨後陷入性騷擾指控的打擊。

報導分析，蔡英文身為中華民國首任女總統，她一直以來將社會平等視為燈塔，在海峽對岸的中國大陸，女性們面臨愈來愈大的壓力，包括必須堅持傳統的性別角色、提高中國的生育率，然而如今這波晚全球數年的#MeToo風潮在全台擴散，顯露出台灣社會仍深陷在社會根深蒂固的父權規範。

▲總統蔡英文針對黨內性騷指控道歉，外媒認為#MeToo恐影響明年選情。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣大學法律系教授陳昭如指出，「在台灣，#MeToo儼然成為反性暴力運動的象徵，不過它尚未產生結晶效應，受害者仍深陷黑暗者，然而肇事者則逍遙法外......」

至於美媒《華爾街日報》則指出，排山倒海的性騷擾指控正攪動著台灣具親美傾向的執政黨，恐將動搖明年1月的總統大選結果。