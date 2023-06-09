澤倫斯基險丟命！視察災區才剛離開　俄軍「飛彈狂轟」同位置

▲澤倫斯基前往赫爾松淹水災區視察。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日潰堤後，赫爾松州至少600平方公里（相當於6萬公頃）面積被淹沒，沒想到當總統澤倫斯基8日前往視察幾個小時後，當地就慘遭俄軍砲擊，造成9人受傷。白俄媒體更指出，俄軍是想趁澤倫斯基視察時殺了他。

根據《紐約時報》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日前往赫爾松視察新卡科夫卡水壩潰堤後災區的淹水情況，結果在他離開數個小時後，赫爾松市中心隨即遭到俄軍飛彈砲擊，且攻擊不只一次，目前已知造成9人受傷，包含1名警察、1名急救人員，還有1名來自德國的志願者。

Russians tried to kill Zelenskyy during his visit to Kherson



On June 8, Volodymyr Zelenskyy arrived in #Kherson region, where dozens of settlements were flooded after the explosion of the #KakhovkaHPP.



The first video shows Zelenskyy standing with local residents near the… pic.twitter.com/xdbqLAuQ29 — NEXTA (@nexta_tv) June 8, 2023

白俄羅斯媒體NEXTA更直接指出，俄羅斯軍隊試圖在澤倫斯基訪問赫爾松期間殺了他，尤其俄軍轟炸地點，就是數小時前澤倫斯基所站的位置。

事實上，赫爾松市中心目前仍處於被水淹沒的狀態，因此目擊者指出，當爆炸發生時，數百位居民和救難人員幾乎沒地方可以躲，「他們最後設法打破了一座被水淹沒的建築大門，躲進去等待爆炸停止。」據了解，爆炸約持續了30分鐘左右。