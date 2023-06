澤倫斯基險丟命！視察災區才剛離開　俄軍「飛彈狂轟」同位置

▲澤倫斯基前往赫爾松淹水災區視察。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)6日潰堤後,赫爾松州至少600平方公里(相當於6萬公頃)面積被淹沒,沒想到當總統澤倫斯基8日前往視察幾個小時後,當地就慘遭俄軍砲擊,造成9人受傷。白俄媒體更指出,俄軍是想趁澤倫斯基視察時殺了他。

根據《紐約時報》報導,澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)8日前往赫爾松視察新卡科夫卡水壩潰堤後災區的淹水情況,結果在他離開數個小時後,赫爾松市中心隨即遭到俄軍飛彈砲擊,且攻擊不只一次,目前已知造成9人受傷,包含1名警察、1名急救人員,還有1名來自德國的志願者。

Russians tried to kill Zelenskyy during his visit to Kherson



On June 8, Volodymyr Zelenskyy arrived in #Kherson region, where dozens of settlements were flooded after the explosion of the #KakhovkaHPP.



The first video shows Zelenskyy standing with local residents near the… pic.twitter.com/xdbqLAuQ29