澳洲研究：男性精蟲數量「腰斬式驟降」　50年來剩不到一半

▲澳洲生育專家警告男性精蟲數量驟減。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者吳美依／綜合報導

澳洲生育專家哈特（Professor Roger Hart）引述多年追蹤研究結果顯示，過去50年男性精蟲數量下降約50%。他認為，這可能是各種因素引起的，但最嚴重問題就是環境中干擾內分泌的化學物質。

哈特是西澳大利亞州公共生育服務的首席臨床醫師，參與「Raine Study」計畫，也就是全球為期最久、關於人類出生前到成年時期的縱向研究。科學家追蹤西澳大利亞州男性從出生到成年的情況，竟發現到了21歲時，僅14.4%人的精蟲數量符合世界衛生組織（WHO）考慮所有變因後訂出的最低值。

哈特本周在澳洲與紐西蘭生育學會發表上述結果，並且形容這個發現「令人沮喪又詫異」。他向《澳洲新聞》表示，儘管精蟲數量迅速下降，罹患睪丸癌及前列腺癌的比例卻在上升，這表明精蟲減少並非遺傳因素導致，「肯定是環境因素」。

哈特將精蟲數量減少歸咎於環境中的化學物質，尤其男嬰還在母親子宮裡時，最容易受到影響，「這是我們的器官正在發育的時候。這是一段關鍵的時期。」

澳洲知名環境與生育流行病學家斯旺（Dr Shanna Swan）也支持哈特的研究結果。她向《雪梨晨鋒報》表示，如今在日常生活和環境裡常見的化學物質，正在影響精蟲數量及胎兒發育，塑膠製品經常含有的雙酚A（BPA）也是罪魁禍首之一。

斯旺表示，母親懷胎初期接觸到的化學物質，可能影響男嬰發育。舉例來說，若胎兒在子宮內接觸到香水、塑膠製品等物品內含的鄰苯二甲酸酯（phthalates），可能意味著男性生殖器官發育所需的睪固酮不會增加分泌。她預期，到了本世紀中葉，會有更多人依賴生殖技術。