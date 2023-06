整片天空都是黃沙　印度北部沙塵暴驚人畫面曝光

▲拉賈斯坦邦的城市阿傑梅爾6日也受到沙塵暴影響。(圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

印度北部拉賈斯坦邦(Rajasthan)6日部分地區受到猛烈沙塵暴侵襲,依據推特流傳的影片,整片天空都被沙塵暴覆蓋,天色變暗,能見度與交通都大受影響,許多樹木、植物、電線桿等都遭到破壞。

A powerful #duststorm struck multiple areas of #Rajasthan on June 6, causing reduced visibility across the region. pic.twitter.com/PIn9krGGV0