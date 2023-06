菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

▲呂宋島東南端的馬永火山(Mayon Volcano)已處於噴發狀態。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

菲律賓火山暨地震研究所9日表示,位於呂宋島東南端的馬永火山(Mayon Volcano)已處於噴發狀態,過去24小時內已發生199次落石、6次火山碎屑流,且火山還噴出的蒸氣高達800公尺。目前火山所在的阿爾拜省政府已下令附近3000位居民撤離。

根據CNN報導,菲律賓火山暨地震研究所(Phivolcs)9日表示,馬永火山已處於噴發狀態,由於危險噴發的趨勢增加,目前處於3級警戒狀態,火山所在的阿爾拜省(Albay)政府已下令附近居民撤離。

After Alert Level 3 was announced, this is Mayon Volcano now Spewing Lava. Take care Albayanos #MayonVolcano pic.twitter.com/3qOZaWOLt0