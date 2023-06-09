駱駝長腫瘤病死　動物園「肢解分屍」當飼料餵老虎！二審判緩刑

▲大邱某動物園業者惡意虐待長腫瘤的駱駝致死，並將其屍塊當作飼料餵養老虎。（圖／Facebook／beaglerescuenetwork）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大邱一座動物園2021年2月被踢爆，新冠疫情期間經營困難下，院方長期以來不餵食動物、不給飲用水，園區內滿是動物糞便和尿液，直到一年後園方才被檢方起訴，豈料卻又發現案外案，園方將死亡的駱駝分屍後，將屍塊餵食給老虎，今（9）日大邱地方法院召開二審，宣判該動物園業者緩刑。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓大邱地方法院刑事上訴2-2部9日召開二審，駁回一審時被告、檢方所提出的上訴，判處該座動物園的業者A某（52歲）緩刑，A某涉嫌違反動物保護法，是南韓國內首宗因虐待動物罪嫌而遭檢方起訴的案例。

不僅如此，A某2019年7月還涉嫌違法飼育日本獼猴、長臂猿、緬甸蟒、網紋蟒等8種國際瀕臨滅種危機動物，且未向環境部登記飼育設施。

A某因涉嫌違反動物園和水族館管理相關法律，在一審時被判處1年有期徒刑、2年緩刑、罰金300萬韓元（近新台幣7萬1000元）。二審法官表示，「被告在經營動物園的同時，未能如實管理動物，導致動物死亡，其犯罪不可被輕忽，因此我不認為原審（一審）判刑不當、過重或過輕。」

報導指出，A某在大邱廣域市經營某座私人動物園，2020年2月園區內一隻駱駝體內出現腫瘤，豈料他卻不安排醫療團隊為駱駝進行治療，在任意棄置導致駱駝死亡後，竟然拿起鋸子支解駱駝的屍體，再將屍塊送到另外一間他經營的動物園，當作餵養老虎的飼料，其行為令人髮指。

而根據《韓民族新聞》，其實A某早前在新冠疫情爆發時，因為動物園經營陷入財務困境，竟然長時間不餵食園區內的動物、不給飲用水，且未派人定時清掃，導致整座動物園充滿糞便尿液和動物屍體，2021年2月被檢舉，經過警方長期蒐證、偵辦，才在一年後的2022年3月底被大邱地方檢察廳起訴。