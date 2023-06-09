　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「烏克蘭安全援助倡議」可讓總統拜登直接從業界採購武器，不必動用美軍儲備。圖為烏克蘭東部巴赫姆特。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博8日引述美國政府官員說法指出，美國最快將在9日宣布價值逾20億美元的新一波烏克蘭長期軍援，提供防空彈藥。這項長期軍援採購將在「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）的框架下進行。

基輔獨立報報導，美國這一波軍援項目著重烏克蘭防空能力，採購鷹式飛彈及其發射器，還有兩種先進愛國者防空飛彈，也就是洛克希德馬丁公司的愛國者三型飛彈（PAC-3）與雷神技術公司的愛國者導引增強飛彈（GEM-T）。

在美國準備在9日發布這則消息之際，軍事分析人士認為，烏克蘭預期中的反攻處於「積極階段」。英國國防部8日發布的俄烏每日戰況簡報中提到，在前線多個地區發生激烈戰鬥，大多由基輔掌握主動權。美國智庫戰爭研究所同日的簡報也下了「烏克蘭反攻已經開始」的結論，指出烏方在各點的活動與已在整個戰區展開反攻行動的各種指標跡象一致。

然而，當被問到美國媒體稱烏克蘭開始大規模反攻的報導時，烏克蘭總參謀部一名發言人反駁，「我們沒有這樣的消息。我們不會對匿名消息來源發表評論。」烏克蘭官員此前堅稱，他們不會在反攻開始時發布官方聲明，並告誡不要把焦點集中在單一地區，暗示反攻可能從多點展開。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
碩士工程師下藥性侵　她虛弱哀求：拜託你戴套
幼兒園2老師用藥情況曝光　園長孩子也驗出巴比妥
「四海幫劉德華」告別式千人送行...李婉鈺頻拭淚
女友「穿內衣」搭捷運被攔下！　他氣炸：妨礙到誰了
快訊／新北幼兒園案複訊2師　1人2萬交保、1訊後請回
獨／「縱貫線教父」女兒也遇鹹豬手　友：手不要了嗎？
新北幼童「巴比妥」檢測值破表！　醫驚喊：不太可能
快訊／幼兒園餵毒案！今再「移送3教師」　她低頭遮臉快步上警車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男友大搞逆倫戀！妹子驚揭他偷吃對象是媽媽　「母子性愛」也認了

菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

駱駝長腫瘤病死　動物園「肢解分屍」當飼料餵老虎！二審判緩刑

川普二度面臨聯邦指控「2024還能選總統嗎？」　5大QA一次看

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

男友大搞逆倫戀！妹子驚揭他偷吃對象是媽媽　「母子性愛」也認了

菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

駱駝長腫瘤病死　動物園「肢解分屍」當飼料餵老虎！二審判緩刑

川普二度面臨聯邦指控「2024還能選總統嗎？」　5大QA一次看

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

南投校長性侵！校友控訴全班女生都被牽手摸內衣…不聽話就打罵

椒香咖哩、麻辣是湯控最愛！湃澎系海鮮鍋在中山　4人同行1人免費

撲通撲通心跳時刻！鈴木誠也追星成功　和楚奧特聊天超緊張

綠轟幼兒園餵藥案新北市府怠惰！　要求侯友宜進議會專案報告

買到好市多「超值玩具」！她大讚划算　過來人提醒：要貼姓名貼

男友大搞逆倫戀！妹子驚揭他偷吃對象是媽媽　「母子性愛」也認了

Stray Kids新專輯「破2紀錄」！KPOP史上最高　首週銷量破464萬張

5萌汪現身東森寵物認養會！「可愛燦笑」等一個家　當日免費結紮

小孩養3年「台商妻恍神罹憂鬱症」！辛酸原因曝…她中肯勸1句話被推爆

徐若瑄世紀合體「日本超大咖天后」！　她竟當眾忘詞：氣死我了

戲精飛鼠碰倒掃把被媽罵！　抓桿子放身上「躺平裝意外」

國際熱門新聞

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

AI女模「五月愛」寫真集停售

表哥狂求歡「想和妳親親」　妹子被騷擾5年開大絕

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

血崩急診！她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

她甩肉105kg！變身正妹竟後悔：性生活毀了

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

美參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

恐怖「巨型蜈蚣」爬牆10秒片　泰網友嚇發毛

南韓電扶梯故障逆向　「人疊人」驚悚影片曝

更多熱門

相關新聞

烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　兩軍激戰

烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　兩軍激戰

烏克蘭南部赫爾松州因大壩潰堤而面臨洪水之際，有美媒引述前線軍人說法稱，烏克蘭已經開始進行外界預期已久的大規模反攻，運用西方坦克、裝甲車對札波羅熱（Zaporizhzhia）以南的俄軍陣地發動激戰。消息人士似乎也認為，烏克蘭反攻處於積極階段。烏軍發言人則反駁相關報導，「我們沒有這樣的消息。」

烏克蘭水壩被毀　無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水

烏克蘭水壩被毀　無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

赫爾松洪水淹6萬公頃　澤倫斯基抵災區視察

赫爾松洪水淹6萬公頃　澤倫斯基抵災區視察

前北約秘書長：部分盟國可能願派兵烏克蘭

前北約秘書長：部分盟國可能願派兵烏克蘭

關鍵字：

俄烏戰爭愛國者軍援鷹式飛彈PAC-3GEM-T軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面