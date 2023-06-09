傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

▲「烏克蘭安全援助倡議」可讓總統拜登直接從業界採購武器，不必動用美軍儲備。圖為烏克蘭東部巴赫姆特。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

彭博8日引述美國政府官員說法指出，美國最快將在9日宣布價值逾20億美元的新一波烏克蘭長期軍援，提供防空彈藥。這項長期軍援採購將在「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）的框架下進行。

基輔獨立報報導，美國這一波軍援項目著重烏克蘭防空能力，採購鷹式飛彈及其發射器，還有兩種先進愛國者防空飛彈，也就是洛克希德馬丁公司的愛國者三型飛彈（PAC-3）與雷神技術公司的愛國者導引增強飛彈（GEM-T）。

在美國準備在9日發布這則消息之際，軍事分析人士認為，烏克蘭預期中的反攻處於「積極階段」。英國國防部8日發布的俄烏每日戰況簡報中提到，在前線多個地區發生激烈戰鬥，大多由基輔掌握主動權。美國智庫戰爭研究所同日的簡報也下了「烏克蘭反攻已經開始」的結論，指出烏方在各點的活動與已在整個戰區展開反攻行動的各種指標跡象一致。

然而，當被問到美國媒體稱烏克蘭開始大規模反攻的報導時，烏克蘭總參謀部一名發言人反駁，「我們沒有這樣的消息。我們不會對匿名消息來源發表評論。」烏克蘭官員此前堅稱，他們不會在反攻開始時發布官方聲明，並告誡不要把焦點集中在單一地區，暗示反攻可能從多點展開。