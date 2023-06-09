　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

▲▼望向南山塔的首爾天際線。（圖／CFP）

▲外資今年在韓直接投資創下歷來新高。圖為望向南山塔的首爾天際線。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

受到美國與中國之間地緣政治緊張日益升溫、全球供應鏈重組等趨勢影響下，南韓儼然成為「漁翁得利」的國度，因為南韓政府統計指出，南韓今年1至5月的外商直接投資額（FDI）突破107億3000萬美元，不僅比去年同期增長40%，更創下歷年來同期的最高紀錄，半導體、電池等尖端高科技產業積極在南韓投資設廠。

根據韓媒《東亞日報》，南韓產業通商資源部在昨（8）日的統計資料指出，南韓今年1至5月的FDI達到107億3000萬美元，創下歷年同期的最高紀錄，南韓政府認為這可能是受到美中競爭加劇下的副作用所影響，隨著美國在尖端高科技產業對中國形成強而有力的牽制，全球企業將供應鏈擴及至南韓、日本、亞太國家，南韓無形中吸收到反射利益。

全球企業認為，南韓在半導體、蓄電池等尖端產業上擁有完整且優秀的基礎建設，因此接連選擇到南韓投資設廠，其中英商艾德華是生產半導體廠真空幫浦設備的巨擘，去年10月選擇在南韓忠清南道牙山市設廠，關係人士受訪表示，「南韓擁有以製造業為中心的基礎建設和優秀人才，因此在全球供應鏈重組的局面，選擇南韓當作供應基地。」

報導指出，全球供應鏈自從2021年全面重組後，主要國家便積極布局，透過補助、租稅扣抵等政策鼓勵外商直接設廠投資，經濟合作暨發展組織（OECD）也表示，在法國總統馬克宏的努力下，法國去年的FDI比起前一年激增56%。

不過專家也提示，若要全面鼓勵、拉攏外資，也必須做好配套措施，例如放寬相關規範。南韓淑明女子大學經營學系教授吳埈錫就指出，其實許多投資南韓國內的外資皆認為，南韓政府的規範並不符合國際標準，甚至唯獨針對國外企業進行差別對待，若南韓想要在競爭中贏過新加坡、日本，首先應當放寬規範，在吸引外資投資的政策上展開積極攻勢。

另外，報導也分析，南韓今年1至5月的FDI之所以能夠創下歷年最高紀錄，其實也是受到全球企業採取「中國加一」（china plus one）策略的影響。

在經歷新冠疫情時，為擺脫生產供應鏈過度集中在中國所帶來的風險，外資會選擇亞太地區的另一國家做為生產基地，而南韓因為在地理位置上靠近中國、加上擁有全球尖端產業最優秀的生產技術，因此成為充滿魅力的候選地。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／台中30多歲女陳屍房內！　手腳都瘀青
快訊／三花棉業創辦人辭世　經典廣告詞成絕響
北一女「傳奇警衛」現身畢典！　女學生大喊：我們愛你
台灣男歌手車禍身亡！　享年31歲
快訊／國家警報響了！雷雨彈轟3縣市　1地防災告警
快訊／趙建銘胞弟趙建勳　腦幹出血病逝
快訊／15縣市大雨特報！　「逾半個台灣」警戒到入夜
快訊／餵童「彩虹藥水」？　新北幼兒園老師喊冤：是感冒藥水
全台警戒！　豪雨轟炸最劇時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

想要點閱數破萬　20歲男遊客面前「闖進鱷魚池」拍片被捕

被嗆閒閒沒做事！人妻「全面罷工」不做家務　老公3天就求饒

美容師作腹部手術突然腦死　意外發現開刀醫是「下班護士假冒」

烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　前線兩軍激戰！西方坦克派上場

亂開飛機逃生門代價大！韓亞航空損失重　估維修費用達1510萬台幣

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

把甲片膠水當成眼藥水　六寶媽左眼爆痛就醫「切開眼睛」片瘋傳

俄男遇鯊魚攻擊「眾人面前遭活活咬死」　生前絕望喊：爸爸、爸爸

南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

日本「電車痴漢團隊」起底！淫魔親教如何偷拍　台灣、中國都淪陷　

美6歲男童「在家撿到槍」　朝1歲弟弟連開2槍！射中臉頰、肩膀

想要點閱數破萬　20歲男遊客面前「闖進鱷魚池」拍片被捕

被嗆閒閒沒做事！人妻「全面罷工」不做家務　老公3天就求饒

美容師作腹部手術突然腦死　意外發現開刀醫是「下班護士假冒」

烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　前線兩軍激戰！西方坦克派上場

亂開飛機逃生門代價大！韓亞航空損失重　估維修費用達1510萬台幣

幼兒園餵藥案！衛福部1天接51通新北家長電話　6童已就醫求加驗毛髮

陳珮騏「告白初戀」被打槍　雨中噴淚網誇：太會演！

《車貞淑醫生》爆紅前夕⋯　嚴正化「看到首集評論」躲進房裡爆哭

艾連聲優收到最後的配音劇本...《進擊的巨人：完結篇 - 後篇》秋天放送

幼兒園餵藥案新北市府慢半拍　公務員曝陳情遲處理成因

中航股東會通過配息2.18元　樂觀看下半年市況

球迷遊戲失利穿太空人球衣進洋基球場　下場超悲劇

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

快訊／台中30多歲女陳屍房內！手腳都瘀青　身旁留下拍痧板

黑澀會美眉變身年收12億老闆　驚揭10年婚內幕：沒事不要結

國際熱門新聞

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

AI女模「五月愛」寫真集停售

表哥狂求歡「想和妳親親」　妹子被騷擾5年開大絕

血崩急診！她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

她甩肉105kg！變身正妹竟後悔：性生活毀了

美參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

烏克蘭水壩被毀　無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水

恐怖「巨型蜈蚣」爬牆10秒片　泰網友嚇發毛

更多熱門

相關新聞

日本電車痴漢團隊起底　淫魔親教如何偷拍

日本電車痴漢團隊起底　淫魔親教如何偷拍

「電車痴漢」一詞在亞洲並不陌生，尤其在日本有許多女性幾乎每天在上下班的路途上，都會承受無端的性騷擾。英國BBC臥底深入調查後發現，多個專營痴漢影片的網站，每天收入可達台幣4.4萬元，經營者甚至會「訓練」痴漢進行騷擾偷拍，還可收錢製作客製化影片，而痴漢出沒的拍攝地點也不僅止於日本，目前已擴散到中國、台灣、南韓等地。

亂開飛機逃生門代價大　估維修費達1510萬

亂開飛機逃生門代價大　估維修費達1510萬

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

日本高中生惡搞　壽司郎求償6700萬日圓

雨傘這樣拿很危險　日本醫生：恐戳瞎眼睛

雨傘這樣拿很危險　日本醫生：恐戳瞎眼睛

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

關鍵字：

日韓要聞南韓外商投資FDI

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面