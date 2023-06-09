想要點閱數破萬　20歲男遊客面前「闖進鱷魚池」拍片被捕

▲男子想紅闖入鱷魚池。（圖／翻攝自TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州20歲男子普爾西佛(Jacob Pursifull)想在網路上爆紅，竟然拍攝TikTok短片時當眾跳入公園鱷魚池中，人距離鱷魚不到2公尺，危險舉動嚇壞在場其他遊客，警方後來根據影片內容將他逮捕。

20歲男子普爾西佛1日與2名朋友前往坦帕灣布希公園(Busch Gardens)拍攝影片，他為了在網路上爆紅，擅自跨過圍欄闖進有許多4公尺長鱷魚的鱷魚池中，跳入時還模仿澳洲口音開玩笑，嚇得附近民眾發出尖叫，還有憤怒民眾叫他快點離開。

當地媒體指出，普爾西佛雖然同時在TikTok、YouTube等平台經營內容，但訂閱者很少，影片點閱數大多在1萬以下，疑似是為了吸引點閱才會做出傻事，而他將影片po出後沒有獲得網友稱讚，反而引來警方注意最後被逮捕。

園方表示，普爾西佛因為違反公園政策，擅自跨越2道圍欄闖進鱷魚池中，現場明明有放置許多禁止進入的公告，幸好安保人員和動物護理團隊很快就做出處理，事件沒有造成人員或動物傷亡。

事件也引發野生動物救援組織負責人Vernon Yates痛批，「他以為大家看到他的行為會覺得很酷，但其實非常愚蠢，希望他能明白，如果真的有動物當時咬了他，他會害那隻動物失去生命」。被控非法入侵、入室竊盜與盜竊勞務罪等多項指控的普爾西佛，原本預定關押在監獄中候審，目前已經交保。