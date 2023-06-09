傳中國擬砸數十億美元「在古巴設竊聽基地」　美國否認古巴駁斥

▲這篇華爾街日報報導稱，中國政府將向古巴支付數十億美元，以建造竊聽站。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街日報（WSJ）8日引述美國官員消息指出，中國已與古巴達成秘密協議，要在距離佛州約160公里的小島上建設電子竊聽基地，此措施將使北京政府能從美國東南部收集電子通信，而該區域有多個美國軍事基地，監測美國船舶交通。路透指出，美國白宮、五角大廈否認這項消息，古巴政府駁斥報導內容毫無根據。

這篇華爾街日報報導稱，中國政府將向古巴支付數十億美元，以建造竊聽站。而美國中央司令部總部就在佛州坦帕（Tampa），美國最大軍事基地自由堡（Fort Liberty，舊名布拉格堡Fort Bragg）就在北卡羅萊納州。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）對此發出聲明表示，「我們已經看過這篇報導，這並不準確」。他並未確切說明哪些部分不準確，但也說明美國的確很擔心中國與古巴的關係，正在密切關注中。美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）提到，美國未發現中國和古巴正在開發新型間諜站，相關報導並不正確。

古巴外交部副部長德科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）則是駁斥報導，稱內容全是謊言且毫無根據。他也說這是美方捏造，目標就是要為華府數十年來對古巴經濟封鎖進行辯護，古巴拒絕在拉丁美洲與加勒比地區的所有外國軍事存在。

古巴資深外交官卡巴拉斯（Jose Cabanas）則表示，華府又企圖妖魔化古巴。中國駐華盛頓大使館則稱不知情，無法置評。