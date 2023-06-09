川普「私藏機密文件」正式起訴　美首位卸任總統面臨聯邦指控

▲川普坐在白宮橢圓辦公桌。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

前美國總統川普涉嫌私藏白宮機密文件，8日被正式起訴，成為美國首位面臨聯邦指控的卸任總統，他本人也在社群媒體證實此事。據知情人士透露，川普在訴狀中被指控7項罪名，其中至少一項屬於共謀指控。

去年11月，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命前海牙特別戰爭罪法庭檢察長史密斯（Jack Smith）為特別檢察官，負責監督針對前總統的2項刑事調查，包括川普2021年離開白宮後，如何處理帶回住所海湖莊園（Mar-a-Lago）的機密文件，以及阻撓調查及妨礙政府取回資料的可能行為。

▲2022年8月，聯邦調查局（FBI）在海湖莊園執行搜查令期間查獲財產收據。（圖／達志影像／美聯社）

川普在自創社群平台Truth Social證實收到司法部通知，「被傳喚於周二（13日）下午3時在邁阿密聯邦法院出庭…腐敗的拜登政府告知我的律師，我已經被起訴了，顯然是關於『盒子騙局』（以文件箱指稱機密文件案）。」

川普表示，任何刑事指控都不會阻止他投入2024年大選，8日晚間還釋出一段長達4分鐘的影片，重申過去的多項主張，包括司法部被武器化，而對於他的調查是「干預選舉」，「我是一個無辜的人，我沒有做錯什麼。」

▲川普也將投入2024年總統大選。（圖／路透）



CNN報導，川普4月被曼哈頓檢察官提出34項偽造商業紀錄聯邦重罪指控，如今又面臨特別檢察官的起訴，進入新一輪更危險的法律境界。他目前已經揹上2宗刑事指控，同時還有另外2項行為調查正在進行中。

截至當地時間8日晚間，白宮及特別檢察官都拒絕評論此事。不過，一位執法部門知情人士透露，司法部正往邁阿密增派額外資源，應對13日的開庭事宜。