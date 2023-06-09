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烏克蘭傳在札波羅熱大規模反攻　前線兩軍激戰！西方坦克派上場

▲▼ 烏克蘭部隊,烏軍,烏克蘭軍隊。圖為烏軍在頓內茨克地區的巴赫姆特附近發射榴彈砲。（圖／路透）

▲烏克蘭傳出發動大規模反攻，烏軍總參謀部發言人予以否認。圖為烏軍在頓內茨克地區的巴赫姆特附近發射榴彈砲。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭南部赫爾松州因大壩潰堤而面臨洪水之際，有美媒引述前線軍人說法稱，烏克蘭已經開始進行外界預期已久的大規模反攻，運用西方坦克、裝甲車對札波羅熱（Zaporizhzhia）以南的俄軍陣地發動激戰。消息人士似乎也認為，烏克蘭反攻處於積極階段。烏軍發言人則反駁相關報導，「我們沒有這樣的消息。」

綜合路透社、衛報報導，美媒NBC引述前線一名高級軍官與一名士兵的說法表示，烏克蘭已對俄軍開始反攻。華盛頓郵報也援引4名武裝部隊成員的相同說法。另有2名烏克蘭官員，其中包含一名與總統澤倫斯基關係密切的消息人士在接受美媒ABC採訪時，似乎也證實了烏克蘭的反攻處於「積極階段」。

英國國防部8日發布的俄烏每日戰況簡報中提到，在「前線多個地區」發生激烈戰鬥，且大多由基輔掌握了主動權。美國智庫戰爭研究所同一天的每日簡報也下了「烏克蘭反攻已經開始」的結論，指出烏方在各點的活動與已在整個戰區展開反攻行動的各種指標跡象一致。

報導指出，烏克蘭部隊正在對俄軍在札波羅熱州南部的陣地發動進攻，尤其在俄軍重要的後勤城鎮托克馬克（Tokmak）郊外發生了激烈交戰，烏軍連續幾天對俄羅斯防禦工事進行猛烈砲轟，強化突破奧里希夫（Orihiv）接壤托克馬克戰線的努力，試圖打通連接被俄軍占領的重要城市梅利托波爾（Melitopol）的門戶。未經證實的報導稱，德製豹式坦克、美製布雷德利（Bradleys）戰車也投入作戰。

然而，當被問到美國媒體稱烏克蘭開始大規模反攻的報導時，烏克蘭總參謀部一名發言人反駁，「我們沒有這樣的消息。我們不會對匿名消息來源發表評論。」烏克蘭官員此前堅稱，他們不會在反攻開始時發布官方聲明，並告誡不要把焦點集中在單一地區，暗示反攻可能從多點展開。

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