日本高中生噁舔醬油瓶慘了！　壽司郎堅持提告「求償6700萬日圓」

▲目前壽司郎已對涉案高中生提出告訴，並求償6700萬日圓。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

日本連鎖迴轉壽司龍頭「壽司郎」年初遭高中生惡搞亂舔醬油瓶，讓顧客質疑壽司郎安全衛生管理，嚴重影響商譽，更讓其股價下跌5%，市值在短短一天就蒸發160億日圓。目前壽司郎已對涉案高中生提出告訴，並求償6700萬日圓（約新台幣1480萬元）。

根據《讀賣新聞》報導，岐阜縣一名17歲高中生今年1月在壽司郎岐阜市分店惡作劇舔醬油瓶和茶杯，甚至將口水抹在迴轉軌道的壽司上，還將影片po上網造成模仿效應；儘管犯案少年遭逮捕後悔改態度良好，但壽司郎母公司仍於3月22日向大阪地方法院提起訴訟。

訴狀中指出，這段惡搞影片於1月29日在社群網站上曝光後，造成壽司郎全國分店的顧客大幅減少，嚴重影響商譽，且同月31日其母公司股價下跌了近5%，市值在一天內損失超過160億日圓，因此向少年求償6700萬日圓。

報導提到，儘管少年承認了惡搞的犯行，但也在5月向地方法院提交的答辯書中要求駁回訴訟，因為他已每天都在深刻反省，且顧客大幅減少應該也要考量可能是競爭者影響；其代理律師在接受訪問時則不願多作回應。

壽司郎指出，少年的行為給顧客帶來了許多不愉快和厭惡感，無法置之不理；此外，也必須更換被惡搞分店的所有醬料瓶，加上全國顧客大減導致的損失、衛生管理信用受損、為防止再發生類似行為而設置的隔板成本，都是向高中生求償的依據，求償金額還可能再增加。