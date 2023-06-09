亂開飛機逃生門代價大！韓亞航空損失重　估維修費用達1510萬台幣

▲韓亞航空客機艙逃生門在空中打開，33歲李姓男乘客被捕。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名33歲的李姓男子，5月26日搭乘從濟州島起飛、載有194名乘客的韓亞航空編號OZ8124客機時，僅因內心承受巨大失業壓力感到鬱悶，竟然趁飛機降落在大邱機場前，在高空213公尺處觸碰緊急拉桿打開逃生艙門，造成其故障，如今國土交通部推算維修費用，至少達6億4000萬韓元（近新台幣1510萬元）。

根據《韓聯社》，南韓共同民主黨籍國會議員張喆敏昨（8）日從國土交通部獲取該政府部門內部的推算資料，指出李姓乘客意外觸碰拉桿打開逃生艙門，造成逃生艙門、滑梯等飛機內3個地方故障，所有維修費用算一算至少達6億4000萬韓元。

在該起事件之後，飛機在大邱機場內進行臨時內部維修，直到5月30日才移到仁川國際機場進行總維修。至於韓亞航空也正在進行內部評估，估算逃生艙門被打開故障後的維修費用。

▼韓亞客機逃生門彈開。（圖／翻攝自推特）

▲該架韓亞航空班機已被送至仁川維修。（圖／路透）

南韓國土交通部調查指出，33歲李姓男子5月26日中午12時37分（台灣時間上午11時37分）在搭乘韓亞航空OZ8124客機時，違法打開逃生艙門，才會引發此次事件，在飛機準備降落在大邱機場的過程中，坐在逃生艙門前的李某擅自解開座位安全帶，準備打開逃生艙門從飛機跳下去，空服人員和乘客們積極阻止。

其實，李姓乘客在機上還接受一名醫師看診，該名醫師下機後曾向機長透露，「李某因為飛機抵達時間延遲，在怒火衝天下，才會打開逃生門。」

目前國土交通部已取得機內監視器，將調查韓亞航空該班機的機長、空服人員是否違反航空保安法。

針對飛行時逃生艙門被意外開啟，國土交通部分析原因，「（飛機降落至高度較低處）因為內外壓力差變小，才會導致逃生艙門拉桿容易被啟動，且該座位靠近逃生艙門，就算乘客坐在座位上，也可能偶發觸動逃生門拉桿。」

▲從座位圖可見，A321-200分別為174席及195席的配置時，26A及31A離逃生門相當近。（圖／翻攝自韓亞航空官網）

報導指出，波音787（B787）客機等部分飛機的逃生艙門在起飛後能自動上鎖，然而韓亞航空事件的空中巴士A321並不具備這種功能。

為此，南韓國土交通部向美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）彙報此次事件，建議未來一旦飛行過程中逃生艙門拉桿被觸碰打開時，機內能響起警報。另外，由於李姓乘客所坐的座位，就算繫上安全帶，在距離上也能夠碰觸到逃生艙門拉桿，因此未來應強化座位設置標準。

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