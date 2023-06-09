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雨傘這樣拿其實很危險　日本眼科醫生：恐戳瞎眼睛

網路紅什麼／日本眼科醫生提醒　你認為拿雨傘的方式其實很危險

▲日本眼科醫師提醒，其實行人走路時這樣拿雨傘是非常危險的。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

當你撐完傘、收傘之後，你會怎麼拿雨傘呢？日本推特近期就有一名眼科醫生告訴大家，常人拿傘的方式其實「非常危險」，有可能在無意之中傷害到別人。除此之外，還有一隻名叫「飯糰」的貓意外在網路上爆紅，因為，他真的有一個飯糰。

純白色的早餐

基本上這也是一則廢到不知道該如何描述的貼文，但就意外的廣受網友好評，或許是配色上真的很特別吧。近日有一名網友在推特上貼出自己「純白」的早餐，內容物中除了白飯（日本人的早餐是吃白飯）外，還有牛奶、醃漬的白蘿蔔，水煮雞蛋，以及魷魚刺身，下方還有些許白菜作為搭配。

而就這麼剛好，所有的食材全部都是白色的，就連餐具也是白色的，這樣看起來就是一片潔白。就有其他網友表示，他們家的小孩看到之後，就直呼「好白」，剛就讀小學的兒子甚至還搞不清楚狀況，說「這是什麼啊！」

正確的雨傘拿法

近期進入到梅雨季節，全台時不時地都會下雨，雨傘也成為人們出門時必備的物品。但日本就有眼科醫師指出，當民眾在室內無雨的的方行進時，請不要以「與地面平行」的方式拿雨傘，此舉雖然看似沒有什麼，但實際上卻是非常危險。

該名眼科醫生表示，一些人把雨傘與地面平行的拿持後，手部會隨著走路的節奏而擺動，雨傘就會這樣一前一後的晃動，很有可能就會刺到後方的人，而且成年人拿傘的高度其實與兒童的身高相差無幾，這樣就有可能會刺傷兒童的眼睛。

該名醫生也表示，雨傘的傘尖只要輕輕碰觸到眼睛，就有可能會對角膜、結膜造成傷害，如果觸碰力道大的話，甚至有可能損傷眼球的內部結構，像是水晶體、視網膜，當然，眼球破裂而失明也是有可能發生的

貼文曝光後，引起不少網友討論，也有網友表示，其實不單是行進間，就連搭乘手扶梯、走樓梯的時候也是如此，有時候因為手扶梯或樓梯的高低落差，前方有人以這樣的方式拿傘的話，自己就很容易被刺到，非常的恐怖。

名叫飯糰的貓真的有飯糰

好的，又到了眾所期待的動物療癒時間。這次的主角是一隻名為「飯糰」的2歲貓咪，近期飯糰的主人就貼出了自家愛貓的照片。雖然「飯糰」是個聽起來無法理解、又十分普通的名字，原本還想著可能是飯糰的主人隨意取的，但是在看到照片後，所以網友都理解了。

因為在「飯糰」的身上，真的有一個很明顯的飯糰。飯糰是一隻毛色黑白相間的貓，而特別的是，牠的右大腿的部分有一大塊純白色的區塊，形狀剛好就呈現三角形的模樣，而在接近根部的地方，又十分突兀的有個長方形的黑色區塊，這樣遠遠看起來就像日本人非常熟悉的御飯糰。看到照片後真的會馬上明白，為何這位網友要將自己的貓取名為飯糰，因為牠真的有一個好可愛的御飯糰。

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