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烏克蘭水壩被毀　無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水

▲▼烏克蘭新卡科夫卡水壩6日遭炸毀後潰堤。（圖／CFP）

▲烏克蘭新卡科夫卡水壩6日遭炸毀後潰堤。（圖／CFP）

文／中央社基輔8日綜合外電報導

烏克蘭南部卡科夫卡水壩潰堤後，經營水壩的烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo今天表示，水壩形成的水庫已無法再供應水源，來冷卻札波羅熱核電廠的反應爐。

法新社報導，Ukrhydroenergo負責人西羅塔（Igor Syrota）在烏克蘭電視台上表示，水庫水位已「低於作為臨界點的12.7公尺」，這代表水庫無法再供應「札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的冷卻池」。

卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）位於第聶伯河（Dnipro River）上，上游約150公里處就是歐洲最大核電廠、目前遭俄羅斯占領的札波羅熱核電廠。這座核電廠由卡科夫卡水壩形成的水庫供應冷卻水。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）預計下週造訪核電廠。目前核電廠內有一支國際原子能總署團隊。

葛羅西本週表示，如果水位低於12.7公尺，就沒辦法再抽水了，但目前核電廠冷卻池和其他地方的水還夠用來冷卻廠內反應爐和廢燃料池「一段時間」。

遭俄國占據的卡科夫卡水壩6日被破壞後，俄烏互控對方是幕後黑手，且雙方都稱是爆炸導致水壩潰堤。

 

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