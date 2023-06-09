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美參院外委會通過法案　就中共侵台擬定制裁策略

▲▼ 美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國會大廈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

美國聯邦參議院外委會今天通過「保護台灣與國家韌性法案」，要求美國國務院、國防部、財政部等聯邦機構，就中共侵犯台灣擬定完整性制裁策略。

參議院外委會今天上午以口頭表決方式，無異議通過7部法案與決議案，其中包括由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍參議員皮特斯（Gary Peters）3月30日提出的「保護台灣與國家韌性法案」（Taiwan Protection and National Resilience Act）。

法案要求美國國務院、國防部、財政部、商務部等相關聯邦部會首長，向國會提出全面性制裁策略，協助美方與盟友擬定因應中國脅迫性行動的政策，包括入侵、侵犯台灣領土完整性等行徑。

法案也要求部會首長向國會報告，說明美國手中有哪些可以對抗中共的工具，例如中國仰賴的美國商品或服務，並防禦美國的弱點。

由於部分議員有疑慮，參院外委會今天通過的版本新增兩條聲明，一是強調不應把法案內文解讀成美國「一中政策」有改變，此政策是以台灣關係法、美中三公報及六項保證作為準則；二是不應把法案內文解讀成使用武力的授權。

盧比歐會後透過新聞稿表示，台灣是美國重要盟友，堅定支持台灣符合美國國家與區域安全利益。

他呼籲：「美國國會必須持續緊密監控中共對美國民主盟友的惡意行徑，持續堅定嚇阻任何對台灣的侵略。」

法案接下來將送交參議院全院審理，參、眾兩院須通過同樣版本法案，才能將提案遞交總統簽署生效。

 

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