　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美共和黨參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲共和黨籍參議員保羅反對「台灣租稅協定法案」。（圖／路透社）

中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

美國參議院外委會原定今天審議「台灣租稅協定法案」，但由於共和黨籍參議員保羅杯葛，被迫延審。但法案提案人、外委會主席梅南德茲表示，有信心法案會獲兩黨強健支持。

參議院外委會今天上午召開工作會議，審議多項法案與外交人事案，其中包括由參院兩黨外交領袖共同提出、授權美國政府與台灣洽簽租稅協定的「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

法案提案人之一、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）會後接受媒體訪問時，不避諱直接點名共和黨籍參議員保羅（Rand Paul），指只有他一人對法案有意見，但外委會任何一名成員都有擱置法案的權利。

▼共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）。（圖／路透）

▲▼共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）。（圖／路透）

不過，梅南德茲仍對法案的通過具有信心。他說，此議題在下場工作會議前就會被提出，預期法案將獲得兩黨強健支持。

據了解，賦予任何單一成員杯葛議案的權利，是參院外委會長年作法，任何遭擱置法案需至少延至下場工作會議審議。保羅未在今天會議上說明反對「台灣租稅協定法案」的理由。

隨台美雙邊貿易日益熱絡，美國國會近來頻頻拋出支持台美洽簽租稅協定的法案或決議案，以解決雙重課稅問題，而「台灣租稅協定法案」就是其中之一。

法案授權美國總統，透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定。協商啟動至少15天前須通知國會，協商完成後30天內須將協定送交國會，待參、眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／李正皓宣布退選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美共和黨參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

美國保守派基督教佈道家羅伯森過世　享耆壽93歲

學校烤肉炭火變小　老師倒酒精助燃4學生著火...1人身亡

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」

刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

老夫老妻溫馨吃甜品！　阿公拍餐點不忘拍愛妻

他慘被拖吊怒控前車陷害　三寶現場曝光掀兩方論戰

美共和黨參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

美國保守派基督教佈道家羅伯森過世　享耆壽93歲

學校烤肉炭火變小　老師倒酒精助燃4學生著火...1人身亡

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」

刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

新北幼兒園疑餵藥案　女園長、教保員5被告晚間全交保

快訊／氣象局凌晨0：20發7縣市豪大雨特報　1縣市防豪雨

朱學恒遭爆強吻鍾沛君！「宿敵」周玉蔻發聲：感到十分難過

桃園今晚「送肉粽」！在地人見路線、時間嘆：一定有很多人被煞到

朱學恒道歉還分「2種版本」　眾人抓包魔鬼細節：要不要一次講清楚

警察辭職當驅魔人！見證被附身者「像蛇在地面滑行」　這案例最讓他難忘

10年了！延續齊柏林導演的深情　麥覺明接棒拍攝《看見台灣III》

頭城老街必喝「Hito石花凍」　在地人大推隱藏版手工製飲品

老是覺得累？營養師教吃5種「抗發炎食物」，減輕慢性發炎

陽帆氣質愛女疑男友做壞事！　當眾「舉刀」凶狠畫面曝光

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

國際熱門新聞

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

烏大壩潰堤屍體泡水　當地人沒乾淨水喝

血崩急診！她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

南韓電扶梯故障逆向　「人疊人」驚悚影片曝

女大生應徵工作　竟被要求看老闆直播手淫

美參議員杯葛　台灣租稅協定法案延審

恐怖「巨型蜈蚣」爬牆10秒片　泰網友嚇發毛

炸毀水壩兇手找到了？烏國點名俄軍指揮官

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

美國保守派基督教佈道家羅伯森過世

即／法國爆隨機刺人致8童受傷　最小才3歲

更多熱門

關鍵字：

台灣租稅協定法案

讀者迴響

熱門新聞

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

快訊／氣象局深夜發6縣市大雨特報

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

朱俐靜離世11個月…　Lulu凌晨突曬貼臉合照惹淚

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

12生肖下半年運勢出爐！第1名事業、愛情雙收

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

尋芳客殺人躲22年　死者女痛罵

更多

最夯影音

更多
王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～
「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面