《指尖上綻放的愛》感受生命的溫暖　成為迎向明天的動力

文／女子學

海倫凱勒身殘心不殘的勵志故事家喻戶曉，而日本也有相同處境的全世界首位盲聾教授福島智。講述他人生真實故事的《指尖上綻放的愛》改編自其母親令子（小雪 飾）的育兒回憶錄《さとしわかるか》，片中以她的視角呈現福島智（田中偉登 飾）從兒時失明到十八歲失聰期間，他們母子間的情感互動，並綴以家庭和學校生活，雖然步調緩慢平淡，但細膩寫實的劇情所散發的感染力卻默默地觸動我們的心房。

▲《指尖上綻放的愛》改編真實故事。（圖／《指尖上綻放的愛》劇照，下同）



面對生命中突來的玩笑，仍懷著正念前進



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你能想像自己獨自活在看不見又聽不到的寂靜世界嗎？三歲右眼失明，九歲完全失去視力的小智，雖然遭受生命中的無情玩笑，卻仍幽默以對，像是母親要他把功課寫完再出去玩，他卻說：「我只有一個眼睛，功課寫一半就可以了。」讓人啼笑皆非。

當我們遇到逆境，懷著滿滿正能量不代表能改變一切，但不放棄希望是重要的信念，它是支撐自己走下去的溫暖力量。片中並沒有特意安排煽情的淚點，只是平實呈現遇事時的情緒與反應，堆疊起來的情感反而顯得真實，雖然小智母子抱持著正念面對挫折，卻也沒有放大樂觀即是解方，付出可能也是沒有結果的，而這就是現實，不是嗎？

家人是溫暖支柱，備受打擊仍勇於向前



雖然小智樂觀面對，但卻又在十八歲失去聽力，接二連三的命運捉弄，將他的樂觀消磨地所剩無幾，完全無法自理生活的他，掉入了孤獨無聲的黑暗深淵。所幸母親令子不放棄希望，意外發現能用手指疊上手指傳達文字的「指背點字」方式與他溝通交流，而重新適應生活後，小智也迎來了全新的人生。

此片雖著重於小智與母親令子的互動，但也刻劃出家庭中不同成員的心境，滿懷愧疚又求助無門的母親、工作和家庭壓力兩頭燒的父親，還有覺得自己沒有小智重要的其他孩子。也許家庭成員各有各的掙扎，但仍盡自己所能的守護小智，而這些情感支持也是他不向命運低頭的璀璨力量。

《指尖上綻放的愛》能看見母愛的偉大在於即使自己所孕育的生命有所殘缺，卻仍在絕望中努力前行，也讓人明白家人之間彼此依靠的力量有多強大，大到足以將不平靜的人生打磨出光采。

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