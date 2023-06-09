日月潭療癒小旅行！爽住「最美渡假酒店」　品嚐限定茶套餐、下午茶

▲涵碧樓推出夏季最新「茶韻之旅1泊2食住房專案」。（圖／涵碧樓提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

綠山環繞的日月潭，海拔高度約748公尺，夏季氣溫會比都會地區涼爽約5度，是國內避暑的渡假勝地之一，而「日月潭最美渡假酒店」也在此時推出全新住房專案，不僅能享用以茶入菜的精緻料理，還能體驗夏季限定按摩，享受夏日最愜意的時光。

涵碧樓即日起至8/31前推出「茶韻之旅1泊2食住房專案」，這次結合百年茗茶文化，將「白茶香檳」、「雪藏貴妃」及「老欉山茶」這3款珍稀茗茶打造成茶韻餐桌，吃得到甜蝦佐青心烏龍茶凍、干貝慕斯雞湯、鱈場蟹佐檸檬蛋奶醬／金萱奶油、牛肉茶泡飯等精緻料理，只要選擇該專案即可享用。

▲夏日的無邊際泳池。



▲「茶韻餐桌」選用白茶香檳、雪藏貴妃及老欉山茶入菜。



▲茶韻雙人下午茶。



不僅如此，涵碧樓還推出房客限定「茶韻雙人下午茶」，吃得到5款茶韻甜點及3款經典鹹點，讓旅客能一邊眺望日月潭，一邊享受愜意涼爽的午茶時光；另外還有夏日限定的「茶韻芳療」，特別以蘊含豐富兒茶多酚的綠茶特製茶末，溫和代謝全身老廢角質，接著以THE LALU SPA獨家按摩手法舒緩腿部，讓身心靈完全放鬆。

▲6/30前平日入住台中震大金鬱金香酒店「直接送6餐」。（圖／台中震大金鬱金香酒店提供，下同）

台中震大金鬱金香酒店推出「1泊6食全包式假期」，即日起至6/30止開放預訂平日入住，經典客房下殺6000元、家庭四人房9999元，可享平日入住24小時（下午3點前入住、隔日下午3點前退房），住宿期間可盡享禾憶餐酒館6個餐期精緻美食（自助早餐／早午餐／下午茶／晚餐／宵夜／追劇零嘴）。

▲從入住開始就能一路吃到退房，包含自助早餐、早午餐、下午茶、晚餐、宵夜、追劇零嘴。

