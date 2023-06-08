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學校烤肉炭火變小　老師倒酒精助燃4學生著火...1人身亡

校內烤肉活動炭火減弱　老師倒酒精助燃反釀1死3傷

▲烤肉大會發生學生1死3傷意外。（圖／擷取自google maps）

圖文／CTWANT

日本柳川市「好萊塢世界美容學院」5月24日在校園內舉辦烤肉大會，活動期間，1名老師發現有組學生的炭火減弱，竟拿手部消毒用酒精倒在炭火上想要助長火勢，怎知火苗一瞬間竄起，燒傷一旁4名學生，其中1名18歲男學生因傷勢過重6日時宣告不治。

日媒《朝日新聞》指出，日本柳川市「好萊塢世界美容學院」5月24日為加深校內師生情誼舉行烤肉大會，共有470名學生和10多名教職員參加。活動期間，1名男老師發現有學生的炭火火勢減弱，竟突發奇想拿來手部消毒用的酒精倒在炭火上，想要助長火勢。

當酒精倒在炭火上時，火苗突然竄高，一旁4名18至20歲的男學生身體及衣物著火，校方緊急通報救護人員將受傷學生送醫救治，6日時，其中1名18歲男同學因嚴重燒傷送醫後不治身亡。

好萊塢世界美容學院校長古賀郁表示，這名男老師是出於好意，怕火勢太小學生烤肉烤太久會中暑，因此想出用酒精加大火勢的方法，怎料卻造成意外。目前日本警方以涉嫌職業疏忽致死為調查方向，校方也將會為本案成立第3方委員會調查案件細節，也會向家長說明清出事發經過。

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