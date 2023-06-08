烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

▲烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日被炸潰堤，洪水氾濫、淹沒民宅。然而，如今最令烏克蘭擔心的是，這座大壩的水湧出後，順著地勢流到了墓地，導致當地人唯一可飲用的水源被污染，讓民眾難以獲得飲用水，並曝露於受污染水源帶來的健康風險之中。

據《鏡報》報導，這座烏克蘭最大水壩被毀後，從水庫一湧而出的洪水迅速流到了第聶伯河（Dnipro）下游的城鎮和低地，導致赫爾松（Kherson）大片地區被淹沒，數千人被迫撤離家園。報導稱，如今的烏克蘭已有部分地區因此被斷電，但更令人擔心的是，烏克蘭的飲用水已受到污染。

原來洪水氾濫後，順著地勢流經墓地，然後再流到了第聶伯河中。一名救援人員告訴《太陽報》，第聶伯河是當地人唯一的飲用水來源，不過由於現在河水摻雜了流過墓地的水，他們擔心河水已被屍體污染，因此大家都不敢隨意飲用第聶伯河的水。

救援人員也表示，「這些水裡有石油、發電廠的殘留物，甚至還有地雷，所以雖然我們現在到處都看得到水，但這裡其實沒有可以安全飲用的水源。」他還透露，現在赫爾松還有不少人受困在房子和公寓裡，但由於救援人員來不及將他們拯救出來，因此這些人都命在旦夕。

聯合國指出，烏克蘭的災難可能在未來數小時內變得更加糟糕，而獲得飲用水和受污染水源所帶來的健康風險是當地民眾最緊迫的問題。