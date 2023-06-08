　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

▲▼烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日被炸潰堤，洪水氾濫、淹沒民宅。然而，如今最令烏克蘭擔心的是，這座大壩的水湧出後，順著地勢流到了墓地，導致當地人唯一可飲用的水源被污染，讓民眾難以獲得飲用水，並曝露於受污染水源帶來的健康風險之中。

據《鏡報》報導，這座烏克蘭最大水壩被毀後，從水庫一湧而出的洪水迅速流到了第聶伯河（Dnipro）下游的城鎮和低地，導致赫爾松（Kherson）大片地區被淹沒，數千人被迫撤離家園。報導稱，如今的烏克蘭已有部分地區因此被斷電，但更令人擔心的是，烏克蘭的飲用水已受到污染。

▲▼烏克蘭水壩被炸毀潰堤，赫爾松大片區域民宅被水淹。（圖／路透）

原來洪水氾濫後，順著地勢流經墓地，然後再流到了第聶伯河中。一名救援人員告訴《太陽報》，第聶伯河是當地人唯一的飲用水來源，不過由於現在河水摻雜了流過墓地的水，他們擔心河水已被屍體污染，因此大家都不敢隨意飲用第聶伯河的水。

救援人員也表示，「這些水裡有石油、發電廠的殘留物，甚至還有地雷，所以雖然我們現在到處都看得到水，但這裡其實沒有可以安全飲用的水源。」他還透露，現在赫爾松還有不少人受困在房子和公寓裡，但由於救援人員來不及將他們拯救出來，因此這些人都命在旦夕。

聯合國指出，烏克蘭的災難可能在未來數小時內變得更加糟糕，而獲得飲用水和受污染水源所帶來的健康風險是當地民眾最緊迫的問題。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／2廂型車停屋頂！　超狂阿北回應了
烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流
快訊／「這群人」董仔登記結婚了！
他常吃「1日本料理」竟腎衰竭　醫揭恐怖後果
台中廂型車停屋頂　都發局拿屋主沒轍原因曝
蔡阿嘎遭炎上！網狂推這位「美食百萬YTR」：有說服力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」

刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

暴力男「迴旋踢」踹頭撞牆　脫褲性侵20歲女！他入獄威脅：打死妳

前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

烏克蘭水壩潰堤3死！大量地雷亂漂有爆炸風險　恐釀後患數十年

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」

刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

暴力男「迴旋踢」踹頭撞牆　脫褲性侵20歲女！他入獄威脅：打死妳

前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

烏克蘭水壩潰堤3死！大量地雷亂漂有爆炸風險　恐釀後患數十年

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用　小五生：明年把縣長獎當目標

四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

《暗黑破壞神4》全球最快的100等專家野蠻人　慘死於伺服器斷線

他解血便嚇壞！衝醫院一查「不是大腸癌」　醫：1物害的　

台南勞工局攜手雲嘉南分署　辦堆高機操作危害預防宣導會

兒子4個月大自己斷奶！歐陽靖餵副食被罵「會害死小孩」：我只信醫師

快訊／高雄愛河驚見女子飄水面　救起時已明顯死亡

江坤宇全壘打大賽一度衝上第8名　好怕被選上：可以代打嗎？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

烏克蘭台灣志願兵殺同鄉　手榴彈丟戰友求刑15年

南韓電扶梯故障逆向　「人疊人」驚悚影片曝

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

日本查獲700公斤冰毒　史上第2多

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

霧霾末日景象曝光　全美1億人受威脅

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

2名烏軍「拔腿狂奔」投降俄　隊友瘋狂掃射

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

更多熱門

相關新聞

赫爾松洪水淹6萬公頃　澤倫斯基抵災區視察

赫爾松洪水淹6萬公頃　澤倫斯基抵災區視察

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日毀損，水庫潰堤導致第聶伯河下游氾濫，地方官員表示，赫爾松州至少600平方公里（相當於6萬公頃）面積被淹沒，洪水平均高度已超過5公尺。總統澤倫斯基也親自到災區視察，並與官員討論救災情況。

俄軍炸大壩　動物園滅頂剩天鵝游水

俄軍炸大壩　動物園滅頂剩天鵝游水

前北約秘書長：部分盟國可能願派兵烏克蘭

前北約秘書長：部分盟國可能願派兵烏克蘭

烏克蘭水壩潰堤3死　大量地雷亂漂恐爆炸

烏克蘭水壩潰堤3死　大量地雷亂漂恐爆炸

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯俄烏戰爭新卡科夫卡水壩

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面