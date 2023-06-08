　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

▲▼澤倫斯基前往赫爾松淹水災區視察。（圖／路透）

▲澤倫斯基前往赫爾松淹水災區視察。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日毀損，水庫潰堤導致第聶伯河下游氾濫，地方官員表示，赫爾松州至少600平方公里（相當於6萬公頃）面積被淹沒，洪水平均高度已超過5公尺。總統澤倫斯基也親自到災區視察，並與官員討論救災情況。

根據CNN報導，烏克蘭赫爾松州軍事行政地方首長普羅庫金（Oleksandr Prokudin）表示，赫爾松地區的洪水已經上升到平均5.61公尺的高度，至少600平方公里面積被洪水淹沒。由於第聶伯河東岸地勢比西岸更低，遭受洪水情況最為嚴重。普羅庫金說，被淹沒的地區有68%在東岸、32%在西岸。

普羅庫金提到，「儘管面臨極度危險和俄羅斯不斷的炮擊，從洪水災區撤離的行動仍在持續中。」他表示，東岸情況極其困難，不僅淹水水位高，人民還受到「俄羅斯恐怖主義和佔領者不願伸出援手」的影響。此前，澤倫斯基指控，俄軍朝著試圖進入被水淹沒的俄羅斯控制區域救援災民的烏克蘭人員開槍。

▲▼澤倫斯基前往赫爾松淹水災區視察。（圖／路透）

另外，澤倫斯基8日也親自前往災區視察並在Telegram上寫道，官員們已經討論了當地救災的運作情況，包括從可能發生洪水的地區撤離人民，以及為已經被淹沒的地區提供重要支援與軍事行動情況等。

澤倫斯基還提出了撥款救災的可能性，希望能援助因水位上漲而被迫離開家園和辦公室的人民與企業，「重要的是計算損失，分配資金來補償受災難影響的居民，並且制定一個計畫來補償損失或協助搬遷赫爾松州的商家企業。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／2廂型車停屋頂！　超狂阿北回應了
烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流
快訊／「這群人」董仔登記結婚了！
他常吃「1日本料理」竟腎衰竭　醫揭恐怖後果
台中廂型車停屋頂　都發局拿屋主沒轍原因曝
蔡阿嘎遭炎上！網狂推這位「美食百萬YTR」：有說服力

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」

刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

暴力男「迴旋踢」踹頭撞牆　脫褲性侵20歲女！他入獄威脅：打死妳

前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

烏克蘭水壩潰堤3死！大量地雷亂漂有爆炸風險　恐釀後患數十年

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

烏克蘭大壩潰堤淹沒墓地！屍體泡水污染河流　當地人沒乾淨水喝

22歲正妹分手後人間蒸發9年　前男友驚揭「遺體在牆內」

刷三觀！表哥狂求歡「想和妳親密接觸」　妹子被騷擾5年開大絕

烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

暴力男「迴旋踢」踹頭撞牆　脫褲性侵20歲女！他入獄威脅：打死妳

前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

烏克蘭水壩潰堤3死！大量地雷亂漂有爆炸風險　恐釀後患數十年

雲林縣2023畢業生縣長獎超實用　小五生：明年把縣長獎當目標

四海幫前幫主弟哥9日告別式　估千人送行...北市動員300警維安

隔24天才查！高嘉瑜還原幼兒園餵藥案時序　「侯友宜對不起新北市民」

快訊／侯友宜2度鞠躬道歉！　「幼兒園痛心的事我難過也自責」

《暗黑破壞神4》全球最快的100等專家野蠻人　慘死於伺服器斷線

他解血便嚇壞！衝醫院一查「不是大腸癌」　醫：1物害的　

台南勞工局攜手雲嘉南分署　辦堆高機操作危害預防宣導會

兒子4個月大自己斷奶！歐陽靖餵副食被罵「會害死小孩」：我只信醫師

快訊／高雄愛河驚見女子飄水面　救起時已明顯死亡

江坤宇全壘打大賽一度衝上第8名　好怕被選上：可以代打嗎？

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

烏克蘭台灣志願兵殺同鄉　手榴彈丟戰友求刑15年

南韓電扶梯故障逆向　「人疊人」驚悚影片曝

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

日本查獲700公斤冰毒　史上第2多

中樂透！男吸雕像乳頭還願　疑觸怒神明5人慘死

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

霧霾末日景象曝光　全美1億人受威脅

暴力男「迴旋踢」性侵20歲女　威脅：打死妳

2名烏軍「拔腿狂奔」投降俄　隊友瘋狂掃射

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

更多熱門

相關新聞

俄軍炸大壩　動物園滅頂剩天鵝游水

俄軍炸大壩　動物園滅頂剩天鵝游水

烏克蘭南部赫爾松洲新卡霍夫卡動物園(Kazkova Dibrova Zoo)遭洪水淹沒，大約300隻動物遭活活滅頂，僅部分天鵝、鴨子生存，而這場洪水是俄軍炸毀諾瓦卡荷夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)所致。

前北約秘書長：部分盟國可能願派兵烏克蘭

前北約秘書長：部分盟國可能願派兵烏克蘭

烏克蘭水壩潰堤3死　大量地雷亂漂恐爆炸

烏克蘭水壩潰堤3死　大量地雷亂漂恐爆炸

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝

2名烏軍「拔腿狂奔」投降俄　隊友瘋狂掃射

2名烏軍「拔腿狂奔」投降俄　隊友瘋狂掃射

關鍵字：

烏克蘭水壩新卡科夫卡水壩赫爾松水壩被炸俄羅斯俄烏戰爭澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

女偶像認了「喜歡約」3線索曝身分

快訊／Popu Lady宇珊被求婚了！

奇景空拍曝！透天頂樓擺2台廂型車

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「靈芝草人」童星長大當停車開單員遭無視　母逝姊弟爭產

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

台74線新匝道要來了！

即／台中滷肉飯命案！2寶爸遭狠刺亡　5嫌下場出爐

快訊／新北幼兒園爆餵安眠藥　吉的堡急切割：終止加盟合作

人妻不想和公婆住　零存款買房慘了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面