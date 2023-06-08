烏大壩潰堤洪水淹沒6萬公頃！　澤倫斯基親抵赫爾松災區視察

▲澤倫斯基前往赫爾松淹水災區視察。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日毀損，水庫潰堤導致第聶伯河下游氾濫，地方官員表示，赫爾松州至少600平方公里（相當於6萬公頃）面積被淹沒，洪水平均高度已超過5公尺。總統澤倫斯基也親自到災區視察，並與官員討論救災情況。

根據CNN報導，烏克蘭赫爾松州軍事行政地方首長普羅庫金（Oleksandr Prokudin）表示，赫爾松地區的洪水已經上升到平均5.61公尺的高度，至少600平方公里面積被洪水淹沒。由於第聶伯河東岸地勢比西岸更低，遭受洪水情況最為嚴重。普羅庫金說，被淹沒的地區有68%在東岸、32%在西岸。

普羅庫金提到，「儘管面臨極度危險和俄羅斯不斷的炮擊，從洪水災區撤離的行動仍在持續中。」他表示，東岸情況極其困難，不僅淹水水位高，人民還受到「俄羅斯恐怖主義和佔領者不願伸出援手」的影響。此前，澤倫斯基指控，俄軍朝著試圖進入被水淹沒的俄羅斯控制區域救援災民的烏克蘭人員開槍。

另外，澤倫斯基8日也親自前往災區視察並在Telegram上寫道，官員們已經討論了當地救災的運作情況，包括從可能發生洪水的地區撤離人民，以及為已經被淹沒的地區提供重要支援與軍事行動情況等。

澤倫斯基還提出了撥款救災的可能性，希望能援助因水位上漲而被迫離開家園和辦公室的人民與企業，「重要的是計算損失，分配資金來補償受災難影響的居民，並且制定一個計畫來補償損失或協助搬遷赫爾松州的商家企業。」