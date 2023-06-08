快訊／法國爆隨機刺人！男無差別攻擊8童受傷　最小傷者才3歲

▲法國驚爆持刀隨機攻擊案件，目前已造成至少9人受傷。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

法國內政部長證實，位於阿爾卑斯山腳下的安錫小鎮（Annecy）8日發生了一起襲擊案，一名持刀男子在廣場上攻擊一群孩子，導致至少9人受傷。

綜合路透社、美聯社與法國廣播電台France Bleu報導，一名敘利亞籍男子在當地8日上午9時45分持刀來到愛情橋附近的一個操場，並對人群發動襲擊，導致8名兒童與1名成人在事件中受傷。警方稱，這群孩童中有4名傷者年僅3歲，且有3名兒童處於危急狀態。

Frankrig



Kniveangreb på børn ved byen Annecy .



Video’en viser forbipasserende, der forsøger at overmande knivstikkeren.



Mindst 7 sårede inklusive 6 små børn (3 år)



pic.twitter.com/0K0jUI2end — Kim Truth (@Kimtruth4) June 8, 2023

內政部長達馬寧（Gerald Darmanian）隨後在推特證實了此事，同時表示警方在案發後迅速趕到現場並已拘留了這名襲擊者，而當局也緊急派出一架直升機趕到現場施救。

此外，也有推特網友拍到，有路人在案件發生後協助追捕嫌犯的畫面。報導稱，目前這個廣場已被關閉，並部署了大量警力處理此案，當局呼籲人們暫時不要前往當地。

出稿：17:12

更新：17:57