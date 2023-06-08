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血崩急診！醫護竟用手機燈照下體　她流產慘收「塑膠袋嬰屍」崩潰

孕婦紹斯韋爾控訴院方害她失去寶寶與尊嚴。（圖／翻攝自推特）

▲孕婦紹斯韋爾控訴院方害她失去寶寶與尊嚴。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

澳洲昆士蘭發生醫療悲劇！孕婦紹斯韋爾（Nikkole Southwell）控訴有近200年歷史的伊普斯維奇醫院（Ipswich Hospital），讓她在眾目睽睽下被用簡陋器材檢查，醫護甚至拒絕她進一步檢查的請求，導致她失去懷孕3個月寶寶，並在滿是別人鮮血的床單上，抱著被用塑膠袋包裹的寶寶屍體。

據《鏡報》報導，紹斯韋爾指控院方讓她躺在沾滿其他患者血液的床單上，並於眾目睽睽的候診室裡，看著醫護人員用她丈夫的手機手電筒檢查子宮頸。未料紹斯韋爾被告知子宮頸已停止出血，出院幾小時後，又因為相同問題及併發症回到伊普斯維奇醫院。

紹斯韋爾不斷苦求醫護人員做進一步掃描，但等她被檢查出危及性命的子宮動靜脈畸形（AVM）後不久，她腹中12周大的寶寶就流產死亡，最讓她悲憤的是，醫護人員只用「醫院公共區域用塑膠袋」包著她的胎兒，讓她極受侮辱的抱著死去孩子，「我失去了尊嚴與寶寶」。昆士蘭衛生與急救服務部長梵曼（Shannon Fentiman）得知後除下令徹查，也承諾會關注該州所有女性的健康。

澳洲近幾年遭遇健保（Medicare）體系崩潰的嚴峻挑戰，醫護尤其家醫科人員年齡老化、醫療費用上漲，迫使病患延後治療或改買成藥苦撐，以及越來越少民眾使用健保體系下的批量收費（Bulk Billing），且只有65.8％患者能獲得完整的批量收費援助。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）為此在今年2月與各州首長商討健保改革計畫。

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