5分鐘賺4千！女大生應徵世界最輕鬆工作　竟被要求看老闆直播手淫

▲大馬一名男子發出招聘訊息，但工作內容竟是要求女學生在網上看他手淫。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女大生最近在推特爆料，指控一名男網友透過私訊以「全世界最輕鬆的工作」誘惑她觀看直播，並承諾事後將支付馬幣500至600令吉（約新台幣3300元至4000元）的報酬，但令女大生傻眼的是，這名男網友的直播內容居然是自己手淫的過程，讓她頓覺噁心。

據《中國報》報導，這名女大生在推特秀出截圖，顯示24歲男子阿米爾（Amir）透過私訊詢問她是否有興趣「輕鬆地工作」。從截圖可見，阿米爾稱這份工作在網上就能完成，而且工作結束後就能立刻收到報酬，但唯一的條件是應徵的女性年齡必須介於17至30歲，擁有學生身份為佳。

▲男子接洽女大生的訊息曝光。（圖／翻攝自推特）

當女大生洽詢工作內容時，男子告訴她，這份工作是「全世界最容易的工作」，女大生不需要做任何事，只要觀看自己手淫5分鐘的影片，就能輕鬆賺取馬幣500至600令吉的報酬。男子還表示，如果女大生羞於露面，也可以將鏡頭對準穿著背心或包裹浴巾的朋友，也一樣能賺取500令吉。

女大生聽完後頓覺噁心，但男網友卻不依不撓，甚至還不斷說服她，稱這份工作不會影響學業，又可以在網上輕鬆賺錢，試圖誘惑女大生接受工作。不過相關po文在網上曝光後，不少網友紛紛勸告女大生不要為了眼前的蠅頭小利自毀前途。還有網友舉出過往案例，稱此前也有人在看完直播後，並沒有獲得任何報酬。