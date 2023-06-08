前北約秘書長：部分成員國可能「願派兵參戰」援烏克蘭

▲前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）認為，部分北約國家可能有意願派兵援助烏蘭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前北大西洋公約組織（NATO）秘書長拉斯穆森（Anders Rasmussen）警告，在7月即將於立陶宛首都維爾紐斯舉辦的北約峰會上，若美國等北約成員國未能向基輔提供實際的安全保障，部分北約國家可能會願意向烏克蘭派兵，他認為很有可能是波蘭與波羅的海國家。

根據衛報報導，拉斯穆森擔任烏克蘭總統澤倫斯基的官方顧問，就烏克蘭未來可能加入北約等方面進行建議與溝通，並持續往來歐洲與華盛頓之間，以在7月11日北約峰會之前評估各方對此的態度變化。拉斯穆森警告，如果北約峰會無法就烏克蘭明確的未來走向達成一致，「很明顯，一些國家可能會單獨採取行動。」

拉斯穆森表示，「我們知道，波蘭非常積極地向烏克蘭提供具體援助。我不排除這樣的一種可能性，即波蘭會以國家為基礎，在這種情況下更強而有力地參與其中，波羅的海國家也會效仿波蘭，可能還會派遣地面部隊。」他說，波蘭人很長一段時間以來都認為西歐未聽取他們對俄羅斯真正心態的警告，「我認為，若烏克蘭在維爾紐斯一無所獲，波蘭人會認真考慮介入並組織自願聯盟。我們不應該低估波蘭人的感受。」

拉斯穆森指出，烏克蘭得到書面的安全保證是非常重要的，例如情報共享、烏克蘭聯合訓練、加強彈藥生產、與北約的互操作性，以及武器供應，時間最好是在峰會之前，但跳脫出北約框架。他更透露，有一群東歐與中歐盟友希望烏克蘭至少能有一條通往加入北約的明確道路，即使在7月維爾紐斯峰會上無法邀請烏克蘭加入北約，也能考慮明年在華盛頓峰會中提出邀約。

在他發出呼籲的同時，現任北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，安全保障問題將被提上維爾紐斯峰會的議程，但他補充，根據《北約條約第5條》規定的共同防禦，只會向正式的成員國提供全面安全保障。