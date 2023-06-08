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烏克蘭水壩潰堤3死！大量地雷亂漂有爆炸風險　恐釀後患數十年

▲▼ 烏克蘭南部新卡科夫卡大壩6日遭炸毀潰堤。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭南部新卡科夫卡大壩6日遭炸毀潰堤，短短24小時內，部分地區水淹5.1公尺。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭南部新卡科夫卡大壩6日遭炸毀潰堤，赫爾松大片區域被洪水淹沒，造成3人死亡，是大壩事件發生後首度傳出死亡，且大量地雷被沖走，四散各地。專家表示，地雷裝置不會因為洪水受損失效，這也代表接下來數十年可能構成威脅。

綜合衛報、法新社等報導，烏克蘭前線附近的這座大壩被炸毀，洪水淹沒數十個城鎮村莊，短短24小時內，部分地區水淹3.3公尺，有些地方水淹5.1公尺。如今赫爾松救援行動正在如火如荼進行中，俄軍占領區奧列什基鎮的烏克蘭流亡鎮長雷舒克（Yevhen Ryshchuk）表示，奧列什基已有3人死於這場洪災，預計傷亡人數將攀升。

當地居民透露，許多人認為水不會漲得這麼高，但後來才發現受困。根據推測，水位可能需要一周的時間才能完全消退。

▲▼新卡科夫卡水壩損毀，衛星影像可見水不斷從中流出。（圖／CFP、路透）

烏克蘭總統澤倫斯基7日透過晚間談話提到，儘管砲擊仍在持續中，警方、軍隊正盡可能把民眾救出，需要國際組織即刻加入救援行動，但無法預測俄羅斯占領的赫爾松地區將有多少人因洪水遇難。

然而洪災帶來的挑戰不只這些，烏克蘭土地上埋著大量地雷，隨著大壩潰堤，地雷被洪水沖出，災民與救難人員面臨著地雷四散的威脅。烏軍南部司令部發言人胡梅紐克（Nataliya Humeniuk）對此表示，「若地雷裝置相撞或發生撞擊，可能會爆炸」。

人道組織「紅十字國際委員會」7日指出，過去數個月協助烏克蘭掃雷，繪製地圖、標記雷區，但這些努力如今全都付諸流水，不曉得反步兵地雷和TM-57等反戰車地雷四散到何方，「本來我們知道哪裡有危險，但現在都不清楚了」，加上地雷裝置不會因為洪水受損或失效，未來數十年都有可能構成威脅。

紅十字國際委員會武器汙染部門負責人托勒夫森（Erik Tollefsen）透露，目前無法估算有多少地雷被洪水沖走或淹沒，因為俄烏雙方均未公開埋下多少地雷，只知道數量龐大。

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