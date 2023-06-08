正翻了！義大利王子想傳王位給「19歲正妹女兒」：她能做得更好

▲義大利王子菲利貝托的女兒維多莉亞。（圖／翻攝vittoria.disavoia IG）

囻文／CTWANT

50歲的義大利王子菲利貝托（Emanuele Filiberto），近日想將王位傳給19歲的模特兒女兒，因為他相信女兒能做得比他更好，而他下台也能避免女兒面臨繼承王位的漫長等待，像英國國王查爾斯三世一樣。

據《每日郵報》報導，菲利貝托表示，他想直接傳王位給19歲女兒維多莉亞（Vittoria），專攻政治學和藝術史的她，能做得比他更好。他將女兒描述成搖滾樂公主，他對能下台也感到很高興。據了解，維多莉亞在IG上小有名氣，有超過8萬名粉絲追蹤，她最近還登上法國名利場的雜誌封面，她的媽媽庫羅（Clotilde Courau）是法國女演員，曾演出2007年的電影《玫瑰人生》。

▲菲利貝托說，相信女兒能做更好。（圖／達志／美聯社）

菲利貝托說，最重要的是，年輕一代有較多的新想法，他做出下台這決定，也能避免女兒面臨繼承王位的漫長等待，像英國國王查爾斯三世等了數十年，「查爾斯很了不起，但他真的等很久，如果他早20年前變成國王，也許會不一樣。」

據了解，義大利目前沒有自己的王室，該國在1946年的公投中廢除君主制，不過義大利國王的薩伏伊家族（House of Savoy），從未放棄恢復君主制的希望。儘管現在支持者很少，菲利貝托認為，「人們會在國王和王后身上，看到一種強大的精神。」去年，薩伏伊家族改變了古老習俗，允許維多利亞繼承王位，在此之前，法律規定王室血統只能傳給男性繼承人。

菲利貝托補充，幾年後，歐洲的女王數量將超過國王，「人們現在開始明白，女性的智慧和敏感，使她們成為偉大的領導者，儘管這有點晚了。」維多利亞在2021年曾說，法律的改變是祖父給她的最好禮物。

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