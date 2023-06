大壩潰堤！赫爾松「全城泡水」空拍慘況曝　烏控俄軍向救難隊開槍

記者張寧倢/綜合外電報導

烏克蘭新卡科夫卡水壩(Nova Kakhovka dam)6日被炸潰堤,引發第聶伯河氾濫,赫爾松大片區域被水淹沒,緊急撤離1萬多人,空拍畫面可見許多民宅被淹到只剩屋頂露出,馬路變成水道,整座城市幾乎全泡在水中。烏克蘭總統澤倫斯基受訪時則指控,在這種災難下,俄羅斯軍隊仍向烏克蘭救難人員開槍。

▲烏克蘭水壩被炸毀潰堤,赫爾松大片區域民宅被水淹。(圖/達志影像/美聯社)

供應烏克蘭南部廣大地區用水的新卡科夫卡水壩潰堤後,大量儲水傾瀉而下,導致下游城市赫爾松大片建築物被洪水淹沒,空拍畫面可見當地街道已經變成水路,較低矮的民宅只剩屋頂露出。烏克蘭國防部在推特(@DefenceU)上傳一段影片,有居民受困家中,軍方使用無人機從閣樓窗戶空投飲用水,附文則寫道「烏軍永遠不會拋下人民。」

The Ukrainian military will never leave civilians behind.#Kakhovka #Kherson #Oleshky



@bo_pavlo, 406th Artillery Brigade pic.twitter.com/spp8gbidYW