「布娃娃老公」出軌！人妻發現不明丁字褲　怒拔掉16公分假GG

▲女子宣稱已與「布娃娃老公」馬塞洛結婚懷孕產下孩子。（圖／翻攝自TikTok，下同）



記者詹雅婷／綜合報導

巴西37歲女子莫萊斯（Meirivone Rocha Moraes）愛上「布娃娃老公」馬塞洛，宣稱兩人已結婚懷孕產下孩子。不過如今她控訴馬塞洛出軌，且這已經不是第一次，之前還在家中發現不明丁字褲，氣得拔走他16公分的假陽具。

每日郵報報導，依據莫萊斯的說法，她是從朋友那裡得知老公馬塞洛（Marcelo）出軌的消息，當天晚上覺得相當難受，決定把馬塞洛趕到沙發上睡。不只如此，她為了懲罰馬塞洛，拿走老公的假老二，「這是個白色橡膠假陽具，長度大概16公分。」

莫萊斯透露，其實之前就曾經把老公假陽具拿走過，「我擔心其他女人會碰他的老二，所以我們去酒吧或看表演的時候，就會把它放在抽屜裡。」

莫萊斯還稱，過去馬塞洛也曾經對這段婚姻不忠，曾在地板上發現一條亮粉色的丁字褲，且在WhatsApp上有500多個好友，全都是女人，「我還發現他和其他女人在一起，當我問她們是誰的時候，他都不回答我」，且時不時會發現他與其他女生聊天，總說那是他的表妹。報導指出，馬塞洛目前還睡在沙發上，莫萊斯尚未把假陽具還給他。