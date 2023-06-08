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夏威夷基拉韋厄火山噴發　壯闊奇景曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國夏威夷大島的基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）7日凌晨噴發，熔岩不斷噴出，聚集在火山口底部，形成明亮橘色與黑色交織的壯闊自然景色。當局已調升警戒級別，不過影響範圍都在國家公園封閉區域內，預計不會對島上民眾或建物造成威脅。

▲▼ 美國基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）6月7日凌晨噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲基拉韋厄火山7日凌晨噴發。（圖／達志影像／美聯社，下同）

綜合CNN、紐約時報、美聯社等報導，基拉韋厄火山其實早在過去一個月就開始出現噴發跡象，到了6日晚間地震活動明顯增加，火山口表面也出現變化，這也意味著地下的岩漿正在流動。到了當地7日凌晨4時44分左右，地質調查局夏威夷火山觀測站發現火山噴發，炙熱熔岩不斷噴出，直到黎明時分，火山口熔岩仍在冒泡。

已知火山活動僅限於山頂的哈雷茂茂火山口（Halemaumau Crater），不過當局已把基拉韋厄火山警戒級別調升至「警告」狀態，航空警戒代碼從橘色升級為紅色，正在進行相關評估。

專家表示，此次火山噴發並未對基礎建設、民眾性命構成重大威脅，唯一威脅在於火山噴出的氣體。其實這次噴發不只被觀測站監視器捕捉到，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的衛星也捕捉到火山噴發的過程。

▲▼ 美國基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）6月7日凌晨噴發。（圖／達志影像／美聯社）

基拉韋厄火山是世界上最活耀的火山之一，位置就在夏威夷火山國家公園。夏威夷火山國家公園發言人費拉坎恩（Jessica Ferracane）表示，這次的噴發預計吸引數千人前來欣賞火山噴發奇景，園區工作人員已準備好迎接遊客到來，但也提醒民眾應該遵守安全規定，包括留在有標示的小徑上及觀景點，切勿進入封閉區域。

其實基拉韋厄火山從1983年至2018年幾乎都有火山噴發活動，農場、建築物所在地點有時會被熔岩流入侵，而2018年出現一次大噴發，緩慢移動的熔岩流摧毀700多棟建築物。另外，基拉韋厄火山也在2021年9月持續噴發至去年12月，在短暫停歇後，於今年1月再次噴發，持續61天至3月結束。

▲▼ 美國基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）6月7日凌晨噴發。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國基拉韋厄火山（Kilauea Volcano）6月7日凌晨噴發。（圖／達志影像／美聯社）

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