北韓外交官家屬遭爆「脫北」！軟禁期間逃離領事館　俄媒發傳單找人

▲北韓外交官家屬金琴順、朴勸酒從海參崴的北韓總領事館逃離。（圖／Telegram／PrimPoisk）

記者羅翊宬／編譯

最近有消息傳出，北韓（朝鮮）即將開放朝俄邊境，然而俄羅斯海參崴北韓駐外領事館外交官的妻子、兒子卻傳出在軟禁期間，從領事館搭乘計程車逃離，且完全斷絕電話聯繫，平壤當局要求俄羅斯全面追緝兩人，並透過俄媒報導，引起當地社會高度關注，當局研判母子倆可能計畫「脫北」，甚至不排除向南韓投誠。

不過，南韓統一部表示未接獲相關消息，也無法對外證實上述兩人的確切身份和所在地點。

根據美媒《自由亞洲電台》（RFA）報導，俄國當地一名精通北韓公司內部的消息人士是高麗人（俄籍朝鮮裔或韓裔），他於當地時間6日透露，俄媒近日接連報導的北韓駐俄外交官家屬失蹤的消息，其實獲得當局證實，失蹤者為43歲的金琴順（김금순，音譯，1980年生）以及15歲的男孩朴勸酒（박권주，音譯，2008年生）。

金琴順的丈夫為朴姓男子，是北韓派駐在俄羅斯的外交官，在新冠疫情爆發前任職於北韓高麗航空貿易代表部，他派駐俄羅斯海參崴時帶著妻子金琴順、兒子朴勸酒前往當地，同時在當地風景秀麗的海邊經營高麗館、豆滿江（圖們江）餐廳等2間朝鮮料理餐廳，替平壤當局賺取外匯。

該名消息人士表示，朴某2019年必須回到北韓首都平壤述職，然而卻不巧遇上新冠疫情，由於北韓全面管控邊境進出，導致他無法回到海參崴，因此海參崴的朝鮮餐廳只能由他的妻子金琴順代為管理。

雖然朴某所經營的朝鮮料理餐廳同樣聘用年輕北韓女性當服務員，然而豆滿江餐廳所推出的冷麵在口味上無法符合期待，加上當地民眾無法忍受店員機械化的服務方式，且受到新冠防疫政策影響，餐廳業績大受影響，其中豆滿江餐廳在開業僅7個月後，決定於2020年9月底停業。

▲北韓餐廳高麗館副經理金秉喆「脫北」，圖為該人護照。（圖／翻攝自RFA）

金琴順在丈夫朴某回到平壤後，接掌代理支配人（經理）的職務，然而餐廳仍舊受疫情影響而陷入停業危機，最後其51歲的副支配人（副經理）金秉喆（김병철，音譯）為了推卸責任，決定從海參崴當地逃離，由於金秉喆本身是隸屬於北韓保衛省的保衛指導員，在他逃離2個月後後便遭俄羅斯當局逮捕，遣送回北韓。

北韓為了防堵駐外人員持續「脫北」，於是決定讓餐廳高麗館停業，同時將金琴順、朴勸酒母子倆軟禁在北韓駐海參崴總領事館實施監控，並給予其簡單的工作餬口，母子倆被允許一周只能外出一天。

直到本月4日，金琴順、朴勸酒在從位於海參崴Nevskaya Ulitsa的北韓總領事館搭乘計程車離開後，便斷絕一切聯繫，兩人並未攜帶手機，他們扛著裝有個人物品的箱子，往伯力（哈巴羅夫斯克）方向移動，在平壤當局無法掌握其所在位置後，決定透過俄國當局、俄媒公開尋人啟事。

根據日媒《朝日新聞》，俄國警方研判，母子倆可能計畫逃往國外，不排除是往中國、甚至是南韓的方向移動。

南韓釜山東亞大學教授姜東完（강동완）最近曾走訪海參崴，他在分析中指出，目前外界盛傳北韓很有可能在最近開放朝俄邊境，屆時北韓派駐在外的外交官或勞工家屬很有可能會返回北韓，因此無法忍受當局監控的金琴順、朴勸酒母子倆認為「此時不逃，更待何時」，判斷目前是脫北的最佳時機，才決定從總領事館逃離。