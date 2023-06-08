美神童成馬斯克新得力助手！14歲畢業就被SpaceX錄取　超狂經歷曝

▲14歲大學畢業的奎茲被SpaceX錄取為軟體工程師，是該公司最年輕的工程師，下同。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克旗下的太空探索科技公司（Space X）最近錄取了一名軟體工程師，但令人驚訝的是，這名新進人員的來頭不小，他只有14歲，卻已經獲得了計算機科學與工程學士學位，是全SpaceX年紀最小的軟體工程師。

據加州《聖荷西信使新聞報》報導，這名小神童是加州孟加拉裔的奎茲（Kairan Quazi）。雖然他今年6月才從加州聖克拉拉大學畢業，但他早在9歲跳級上社區大學時就引起了媒體關注，在舊金山灣區小有知名度，而奎茲也創下聖克拉拉大學172年來的紀錄，成為最小畢業生。

奎茲的母親朱利亞（Jullia Quazi）透露，奎茲在出生幾個月後就顯露出他不是個普通孩子的跡象，因為當朱利亞停下不為奎茲唸書的話，他就會大發脾氣，必須播放全國公共電台（NPR）的節目才能安撫他的情緒，而奎茲2歲時就能說出完整句子，讓醫生驚訝於他超乎尋常的智力與情商。

醫生建議朱利亞立刻讓奎茲去上幼兒園，但奎茲上學的第一天就讓老師感覺不對勁。當時正是「阿拉伯之春」浪潮席捲全球之時，沒想到年僅2歲的奎茲居然突然在課堂上站起來表示「學校真無聊」，然後就帶動同學在教室裡遊行，並高喊「自由埃及、民主就是現在」，讓老師們都驚呆了。

從那之後，奎茲就因他極高的天賦廣為人知。他的智商高於99.99%的普通人群，但奎茲與其他高智商神童不一樣，他的社交能力極強，還善於說服他人，其中最令人印象深刻的是奎茲5歲在幼兒園裡告訴同學，敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）正在使用化學武器，當場把大家嚇哭。

奎茲3年級時，師長都意識到主流教育已不再適合他，因此醫生建議父母讓奎茲上大學，可惜奎茲的父母找了很多大學，只有拉斯波西塔社區大學（Las Positas College）接受奎茲，而奎茲也不負眾望，以11歲之齡取得數學科學副學士學位，還成為英特爾公司（Intel）的人工智慧部門的合作研究員。

奎茲13歲時到聖克拉拉大學修讀計算機科學與工程學士學位，並將在今年6月17日畢業。大學期間，奎茲活躍於課外活動，除了是計算機機械協會的成員外，還是學生會的高級參議員，也被校方安排去輔導其他學生，是非常受歡迎的導師。奎茲表示，大學時光是他人生中最快樂的時候，而他對於SpaceX的新工作也充滿期待，「我很興奮我的人生即將迎來新的篇章」。