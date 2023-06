印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

▲印尼一對未婚男女因在車上接吻而被處以公開鞭刑。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

印尼蘇門答臘島(Sumatra)一對情侶最近因被宗教警察抓到在車內接吻而被處以鞭刑,在眾目睽睽下被公開鞭打21下,引起關注。

據《鏡報》報導,印尼23歲女子RO日前與24歲男友M在班達亞齊市(Banda Aceh)一輛停放路邊的車內接吻,不料因為2人動作太大,導致車身晃動,引起警方注意。

Unmarried couple are publicly whipped 21 times each for breaking Sharia law in Indonesia's Aceh district https://t.co/IX2BmMhTs8 pic.twitter.com/Srj27APLyb