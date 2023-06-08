印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

▲印尼一對未婚男女因在車上接吻而被處以公開鞭刑。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼蘇門答臘島（Sumatra）一對情侶最近因被宗教警察抓到在車內接吻而被處以鞭刑，在眾目睽睽下被公開鞭打21下，引起關注。

據《鏡報》報導，印尼23歲女子RO日前與24歲男友M在班達亞齊市（Banda Aceh）一輛停放路邊的車內接吻，不料因為2人動作太大，導致車身晃動，引起警方注意。

Unmarried couple are publicly whipped 21 times each for breaking Sharia law in Indonesia's Aceh district https://t.co/IX2BmMhTs8 pic.twitter.com/Srj27APLyb — Daily Mail Online (@MailOnline) June 7, 2023

宗教警察上前查看後，發現2人正在路邊親熱，於是便將這對男女取締逮捕。當地檢察官表示，由於RO與男友還未結婚，當局認為他們違反了伊斯蘭刑法第25條第1款，最後決定判處2人當眾鞭刑。

這對男女隨後被分別帶到不同的公共場合，並在眾目睽睽下行刑。報導援引當地媒體SindoNews指出，RO遭處鞭刑當天，有不少人站在行刑區旁圍觀，而RO則被要求跪著接受長鞭痛打，最後她因難忍疼痛暈倒在地。

▲RO被鞭打後痛得倒在地上。（圖／CFP）

現場畫面顯示，警察在行刑過程中一邊用麥克風與旁觀者交談，甚至還拍下了RO接受鞭刑的照片。據悉，這對男女原本應接受25次的鞭打，但他們最後的刑罰被改成每人公開鞭打21下。

報導稱，印尼是一個伊斯蘭國家，全國有約90%人口是穆斯林，不過伊斯蘭教法並未在全國範圍內實施。班達亞齊市因在2005年成為自治市，而成為全國34個省份中唯一一個實施伊斯蘭教法的省份，參與賭博、出軌、飲酒、同性戀、婚前性行為，或婚前有親密接觸都可受鞭刑懲罰。