上班尖峰驚魂！電扶梯故障「逆向高速下墜」　14人骨牌般摔跌輕重傷

▲南韓首都圈電鐵盆唐線藪內站2號出口電扶梯8日上午傳出故障。（圖／翻攝自나무위키）

記者羅翊宬／編譯

上班族尖峰時段驚魂！南韓首都圈電鐵盆唐線藪內站今（8）日上午發生電扶梯故障事件，原本向上運轉的電扶梯突然向下逆行，造成至少14名乘客受傷，其中甚至有3人重傷，而其餘2人則是自行開車前往醫院。

根據《韓聯社》，南韓京畿道城南市盆唐區電鐵盆唐線藪內站2號出口電扶梯8日上午8時20分傳出故障，原本往地面方向運轉的電扶梯突然中止運轉，數秒鐘之後便逆向高速往下運轉，造成乘客A某等3人腰部、腿部受到較嚴重的傷勢，緊急送往醫院治療，至於B某等其他11人則受到輕傷，在接受基本治療後自行返家。

從監視器畫面可以看到，原本乘客依序排隊站上手扶梯，準備從2號出口出站，豈料原本停頓的電扶梯，卻突然異常加速、往反方向（往下）高速滑動，原本準備站上手扶梯的乘客急忙從欄杆跳開來，而已經站上手扶梯的乘客則如骨牌效應般跌倒，跌坐的乘客不斷堆往手扶梯下端，而前方的乘客則往下跌，可謂是險象環生。

事發後，一旁的其他乘客連忙救出、攙扶夾在電扶梯底端的跌倒乘客。

警方初步調查後判斷，電扶梯故障前並沒有人操控相關緊急按鈕等裝置，研判是機械故障。

目前地下鐵司法警察隊、消防當局和韓國升降機安全公團正透過目擊者證詞和現場狀況進行分析，將近一步釐清電扶梯故障原因。

▼盆唐線藪內站2號出口電扶梯8日上午傳出故障。

初稿：09:58

更新：12:09