霧霾末日景象曝光！全美逾1億人受威脅　紐約發100萬個N95口罩

▲紐約市的天空被橘色霧霾籠罩。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大數百起野火狂燒，產生的濃煙飄至美國上空籠罩紐約市等主要城市，放眼望去的景象宛如世界末日，美國數十個州發布空氣品質警報，超過1億人受威脅。紐約州長宣布將於當地8日開始免費發放100萬個N95口罩，加拿大政府則建議民眾外出時應該戴上口罩。

綜合BBC、CNN等報導，美國多個主要城市被橘色霧霾覆蓋，籠罩包括自由女神像等知名地標，各地能見度降低。依據瑞士空氣和品質指數（AQI），紐約市空氣品質的排名淪為全球主要城市地區最後一名，超越印度德里。

全美超過1億人處於空氣品質警報之下，範圍包括紐約、波士頓、華盛頓特區、底特律等城市。這狀況導致數百航班受到影響，動物園把動物帶進室內、觀光馬車暫停，東岸學校取消戶外活動，賽馬場取消比賽和訓練，美國職棒大聯盟（MLB）賽事也受到影響。

▲後方的自由女神像幾乎看不清楚。（圖／達志影像／美聯社）

除了馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）要求民眾考慮限制外出活動的時間，紐約州長侯可（Kathy Hochul）7日宣布將發放100萬個N95口罩，美國白宮發言人呼籲體弱多病者採取預防措施。公共衛生官員告誡民眾不要在戶外運動，盡可能遠離霧霾，因為這對健康造成風險。

加拿大各地仍有400多處大火還在燒，延燒面積高達380多萬公頃，是有史以來最嚴重的野火季。