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中樂透！男「吸海妖雕像乳頭」還願　疑觸怒神明全村5人慘死

信徒買彩票中獎「吸雕像乳頭還願」竟災難不斷　全村5人罹奇喪生

▲男子還願吸吮「海妖雕像」的乳頭後，當地開始發生一連串的厄運。（圖／翻攝自The Thaiger網頁）

圖文／CTWANT

泰國羅勇府（Rayong province）有一座巨型女海妖雕像（Phisuea Samut）是當地的熱門景點，這座雕像因為相當靈驗，吸引不少人前去朝聖。然而，最近一名信徒買彩票中獎後，竟在還願時吸吮了雕像的乳頭，疑似觸怒神靈，導致厄運頻傳，甚至有5人喪命。

根據泰媒《The Thaiger》報導，當地民眾透露，有一名信徒一年前向雕像許願，希望買了彩票可以中獎，若願望達成，他將重回故地吸吮雕像的乳頭以示答謝。沒想到這名信徒果真願望成真，而他也信守承諾，吸吮了雕像的乳頭。

未料這名信徒還願後，當地開始接連發生一連串的厄運，先是有3人在一場車禍中慘烈喪生，最近一周又有一名小孩溺斃、還有女子在車上輕生，更詭異的是，這些死亡案件都在雕像附近，令當地人聯想，是不是這名信徒的行徑觸怒神靈，導致無辜的人喪生。

據了解，這名女海妖在《人魚傳說》中的角色，是為了誘惑一位迎娶美人魚為妻的泰國王子，這名王子後來受不了化身作美女的女海妖誘惑，拋妻棄子而再娶，直至女妖露出真面目，王子後悔已來不及，甚至被糾纏不放！

根據當地民眾說法，若是願望實現後，都會選擇為雕像表演泰國傳統舞蹈，或是獻上特定物品表示感謝，對於這名信徒吸吮雕像乳頭的做法確實很無禮，為了避免再有無辜民眾犧牲，他們找了自稱可以用蛇和神明或超自然靈魂交流的泰國男子普拉塞特（Praset Phanuekthong）來向神明請罪。普拉塞特表示，他見到雕像附近住了不少靈魂，因此他祈求神靈不要再奪取任何人的性命，並原諒做出不敬行為的信徒。

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