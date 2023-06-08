日本迷惑行為！醉男「嘴接霜淇淋」影瘋傳　落網直呼太興奮

▲1名男大生在連鎖卡拉OK店直接在霜淇淋機台前，彎腰將霜淇淋直接擠入口中。（圖／翻攝自推特@bakusai_com）

圖、文／鏡週刊

日本繼迴轉壽司被盯上慘遭惡搞，如今又爆「迷惑行為」！1名男大生在連鎖卡拉OK店直接在霜淇淋機台前，彎腰將霜淇淋直接擠入口中，超噁影片在網路上瘋傳，如今3名涉案人已遭警方逮捕，男大生承認犯行並稱是酒後興致高。

綜合《日本電視台》《NHK》報導，琦玉縣久喜市連鎖卡拉OK店「卡拉OK招財貓（カラオケまねきねこ）」爆發一起「迷惑行為（指讓他人帶來麻煩、困擾的行為）」事件！警方指出，3名21歲的男女於2022年11月前往卡拉OK店，只見1名男大生竟在店內的霜淇淋機台前，彎下腰張開嘴巴將霜淇淋直接擠入口中。

該影片於2023年2月在社群媒體上曝光且被瘋傳，店家得知後立即清消機台並向警方報案。警方循線找到3名年輕男女，已知3人為國中同學，除了吃霜淇淋的男大生以外，另外2人參與拍攝及散布影片，3人被依涉嫌業務妨礙被立案。男大生坦言因醉酒而情緒高漲，女大生則稱「我想拍一段有趣的影片」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

高中生脫序大鬧！壽司郎收類似惡搞片 不忍了發聲明：絕不寬貸

正妹拯救壽司5秒片1天破千萬觀看 超巨布丁端上桌「晃到暈」她竟是台灣人

壽司郎崩潰！才因屁孩舔碗損失160億 又被60萬YTR脫衣大鬧