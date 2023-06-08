　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

▲▼烏克蘭東部巴赫姆特。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭東部巴赫姆特前線士兵正朝敵軍開火。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

俄烏戰爭戰況膠著，先前俄國宣稱在前線擊退烏克蘭攻勢，不過烏克蘭國防高層7日反駁表示，烏克蘭尚未啟動計畫中的反攻計畫，並稱一旦奪回俄佔領土的攻勢開始時，世人將一目了然。

根據路透社報導，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）在受訪時駁斥俄羅斯的說法。他說，「這一切（反攻）都不是真的，一切何時開始將由我們軍方決定」。

達尼洛夫又說，「當我們開始反攻時，每個人都會知道，他們會看到的。」他還稱，俄羅斯官員誤以為烏軍在前線地區的局部推進是大規模反攻的信號，但這一切都不是真的。

在此之前，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）6日曾向媒體表示，過去三天內烏克蘭在前線不同地區發起蓄勢已久的反攻，但均被俄軍擊退。俄羅斯國防部發言人還稱，烏克蘭軍隊自4日起在頓內茨克南部前線5個不同區域展開攻勢，但均遭到俄軍挫敗抵擋。

俄羅斯自2022年2月對烏克蘭發起全面入侵，但目前前線大部分區域戰況仍呈現膠著。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）7日宣稱，過去24小時之內烏軍在前線巴赫穆特（Bakhmut）已經成功推進200公尺至1100公尺，但實際戰果還未被國際媒體證實。

另一方面，達尼洛夫在受訪時還提到6日南部赫爾松新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭炸毀潰堤一事。達尼洛夫證實此事，稱該地區自戰爭全面爆發以來一直被俄羅斯佔領，並譴責俄國對大壩實施破壞的行為。

目前，俄烏雙方對水壩遭破壞一事各執一詞，相互指責對方對水力發電站設施實施破壞。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）6日指責基輔當局才是破壞新卡科夫卡水壩的元兇，目的是切斷克里米亞的水源供應，並且轉移烏軍反攻的焦點。烏克蘭方面則對此予以駁斥。

此外，達尼洛夫還提到，烏克蘭現在正面臨是否同意和平談判的壓力，但他同時重申基輔的立場，即在俄羅斯軍隊完全撤出烏克蘭領土前，基輔不會同意進行會談。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
霍華德控砍薪不被尊重 　雲豹：打得好拿更多

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

中資緬甸KK園區「遭泰國斷電」　邊境成法外之地

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

中資緬甸KK園區「遭泰國斷電」　邊境成法外之地

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

變性正妹愛里曝需「定期放進棒子」整排像七星刀　館長看尺寸傻眼

基輔高層駁斥俄羅斯「擊退攻勢」　烏克蘭：反攻計畫根本還沒開始

南韓天王來台狂喊「哇庫哇庫」台下瞬間靜默！　網友看影片笑瘋：誰教的啦

「公帑不該豢養淫魔」國家影視中心董座藍祖蔚遭爆是性騷慣犯

中資緬甸KK園區「遭泰國斷電」　邊境成法外之地

台東2車對撞車頭爛毀！釀5傷「1人骨折受困」　送醫急救中

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

統一獅續戰富邦拚止敗　克維斯對決左投肯特

梅西加盟邁阿密國際！合約超狂　MLS聯手蘋果、愛迪達搶到球王

日男闖鐵軌翻車...詭比《忍者哈特利》手勢！　警方指：他故意的

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

老公睡了閨蜜　孕妻驚見對話崩潰

日本查獲700公斤冰毒　史上第2多

北極海冰恐在2030年代完全消失

716億分之一機率　女2個月內連中2次3千萬

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

中資緬甸KK園區遭泰國斷電

北冰洋「無冰狀態」最快2030年代出現

撕破臉！瓦格納俘虜俄軍　逼認攻擊僱傭兵

GG不夠長？教練傳授一招增長2.5公分

更多熱門

相關新聞

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告人道後果

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告人道後果

烏克蘭南部俄羅斯占領區內的卡科夫卡水壩昨天遭破壞，導致第聶伯河潰堤，俄烏官員今天表示已有2700多位居民撤離。聯合國警告數以十萬計人面臨可怕的人道後果。

烏克蘭大壩遭炸毀潰堤釀浩劫　重要性一次看

烏克蘭大壩遭炸毀潰堤釀浩劫　重要性一次看

炸毀水壩兇手找到了？烏國點名俄軍指揮官

炸毀水壩兇手找到了？烏國點名俄軍指揮官

即／俄羅斯宣布：赫爾松進入緊急狀態

即／俄羅斯宣布：赫爾松進入緊急狀態

烏克蘭：水壩被炸是車諾比後最嚴重生態災難

烏克蘭：水壩被炸是車諾比後最嚴重生態災難

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

一堆人「睡覺突抖一下」！醫吐原因　4情況小心病了

魔獸控砍薪 　雲豹：打得好拿更多

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

即／「宮原眼科」要進駐台南了

校長被爆騷擾女學生　本人回應了

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

曾爆劈腿5女！YTR認了是渣男

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面