北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現　比預期提早10年

▲北冰洋「無冰狀態」最快2030年代就會出現。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

科學家們7日表示，無論人類如何積極減少導致「全球暖化」的碳汙染，北極冰蓋將在2030年代的夏季消失，比原先預計提早了10年。

根據《法新社》報導，科學家們在線上期刊《自然通訊》（Nature Communications）上報告說，即使按照《巴黎氣候協議》將全球變暖控制在1.5攝氏度，也無法阻止北極地區9月份的浮冰被融化。

報告的共同作者、漢堡大學海洋學研究所的教授諾茨（Dirk Notz）告訴《法新社》，「將北極夏季海冰作為一個景觀和棲息地來保護，已經太遲了，因為我們排放溫室氣體而導致氣候系統損失，這將是第一個主要部分。」

長期以來，冰蓋減少對天氣、人類和生態系統產生嚴重影響，不僅限於該地區，而是全球性的。

南韓浦項科技大学研究員、報告主要作者閔昇基（Seung-Ki Min，音譯）告訴《法新社》，「永凍土層會因為溫室氣體融化，加速全球變暖，格陵蘭冰蓋融化會造成海平面上升。」

格陵蘭厚達數千公尺的冰層中，含有足夠的冰凍水可以使海平面上升6公尺。

研究報告指出，2030年代無冰的9月，要比「聯合國科學諮詢機構政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）最近的預測提早了10年。

在其具有里程碑意義的2021年報告中，IPCC「高度自信」地預測，北極海洋至少在本世紀中葉，北冰洋將出現至少一次幾乎無冰狀態。

北極海冰的最低記錄範圍為340萬平方公里，發生在2012年，第二低和第三低的冰覆蓋面積分別發生在2020年和2019年。

若北冰洋的覆冰面積小於100萬平方公里，科學家將之描述為「無冰」狀態，這約占北冰洋總面積的7%。