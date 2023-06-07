　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

▲▼馬斯克（Elon Musk）訪問中國。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）日前與蒙古國總理進行視訊會議。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於5日舉行了一次視訊會議，討論關於蒙古所具有的潛在投資擴張機會。由於蒙古富含礦產資源，擁有大量的銅、黃金和煤炭儲量，因此蒙古總理在會議中，大力推銷這項優勢。

▲▼蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。（圖／取自Facebook／Oyunerdene Luvsannamsrai）

▲蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。（圖／取自Facebook／Oyunerdene Luvsannamsrai）

根據CNBC報導，蒙古政府發表的聲明指出，「他們討論了歡迎特斯拉在蒙古建立電動車電池工廠的可能性，利用該國豐富的銅和稀土元素資源，這些是電動車電池的重要組成部分。」

聲明中還提到，「蒙古政府致力於與國際組織合作，促進新技術的發展並增加對該國的投資。」

蒙古政府內閣秘書處的一份聲明補充說，總理強調支持使用電動車，並敦促蒙古公民使用這類車輛。

馬斯克和奧雲額爾登還討論了將SpaceX旗下的星鏈（Starlink）服務引入蒙古的可能性。星鏈已於2022年在蒙古註冊成為一家公司，預計今年將在該地區啟動。

▲▼馬斯克（Elon Musk）訪問中國。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）參觀上海的特斯拉超級工廠。（圖／路透）

馬斯克與蒙古領導人會晤之前，先在上周與中國副總理丁薛祥和其他高級官員會面，此舉是因為中國政府希望在與美國緊張關係之際，展示對外國企業友好的商業環境。

特斯拉執行長稱讚了中國的技術進步，並參觀了上海的特斯拉超級工廠。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢：幫我找凶手
快訊／涉假冒律師開事務所！台版《神鬼交鋒》20萬交保
國小校長被爆「學校大開後宮」　本人回應了
陸國企高層牽小三被免職！她性感私照曝光　女網友驚嘆：愛了
高大成喊5億高中生死因是「氯化鉀」！中檢回應了
好市多進口1水果！網暴動：小時候最愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

老公出軌睡了閨蜜！孕妻驚見「偷吃簡訊」一翻對話崩潰：4個月了

吹哨者爆：美政府擁有「完整UFO」　回收殘骸數十年卻非法隱瞞

教宗方濟各身體出狀況！　梵蒂岡：將住院接受腸道手術

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

主人來了！柴柴秒開飛機耳　開心踏腳＋搖尾巴發嚶嚶聲

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

OECD上修今年「全球經濟成長率」至2.7%　示警復甦路漫長

貨櫃船駛入東京「發現700公斤冰毒」　黑市價434億日圓史上第二

86歲教宗將接受疝氣手術　預估住院幾天

烏南水壩洪水已2700多人撤離　聯合國警告恐怖「人道衝擊」

馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

美國國務卿布林肯「數周內」訪問中國　中國外交部回應了

信徒中彩票後吸吮雕像乳頭還願！疑激怒神明災厄連連　全村5人慘死

老公出軌睡了閨蜜！孕妻驚見「偷吃簡訊」一翻對話崩潰：4個月了

吹哨者爆：美政府擁有「完整UFO」　回收殘骸數十年卻非法隱瞞

教宗方濟各身體出狀況！　梵蒂岡：將住院接受腸道手術

表演途中衝後台「只為跟女友接吻」！　20歲男歌手親筆信道歉

職場性騷申訴機制不足　性別工作平等法未能保護被害人

一分鐘賣42輛！福斯「Golf R 333限量鋼砲」開賣8分鐘全數售罄

女星健身房對鏡自拍　「APP突跳出通知」一看超毛：整晚睡不著

快訊／「宮原眼科」要進駐台南了　新分店位置、名稱曝光

桃園最大閩南傳統嘉年華　藝閣VS踩街10日領銜登場

吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油

中國高考登場「習語錄」成作文試題　1291萬名考生創新高

衝撞路樹車體變形！花蓮女受困「全身多處骨折」…送醫不治

金曲歌王妻「雙腿急開刀」！　他曝輪椅照心疼：好幾次因疼痛哀嚎

女墜重陽橋卡橋墩　身體懸空胞姊緊抓…驚險救人畫面曝

國際熱門新聞

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

女驗DNA發現　「小9歲男友」是她外甥

4千萬年前就開始！研究：手淫有助人類進化

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

北韓人輕生遺書「後悔出生」　金正恩急下令

墨鏡放車上　陽光直射竄大火狂燒

716億分之一機率　女2個月內連中2次3千萬

老公睡了閨蜜　孕妻驚見對話崩潰

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

水壩潰堤　烏軍目睹俄兵被沖走

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

更多熱門

相關新聞

布林肯數周內訪中　中國外交部回應了

布林肯數周內訪中　中國外交部回應了

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年2月因中國間諜氣球侵入美國領空，宣布取消即將到來的訪中行程。經過3個多月後，一名官員6日向媒體透露，布林肯預計在未來數周內啟程訪問中國。中國外交部7日被媒體問到相關問題時，對此做出回應。

吹哨者爆：美政府隱瞞回收UFO數十年

吹哨者爆：美政府隱瞞回收UFO數十年

想要比愛妻更高大　182男痛苦斷骨增高17cm

想要比愛妻更高大　182男痛苦斷骨增高17cm

GG不夠長？教練傳授一招增長2.5公分

GG不夠長？教練傳授一招增長2.5公分

美國出現致死率50％病菌　已有3人感染

美國出現致死率50％病菌　已有3人感染

關鍵字：

馬斯克SpaceX特斯拉北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

台積電夫妻離婚　她逮外遇求償百萬

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

快訊／周休三日　勞動部曝1關鍵：「現階段執行困難」

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面