馬斯克相中「投資蒙古國」？蒙古總理大推一優勢：適合特斯拉建廠

▲馬斯克（Elon Musk）日前與蒙古國總理進行視訊會議。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於5日舉行了一次視訊會議，討論關於蒙古所具有的潛在投資擴張機會。由於蒙古富含礦產資源，擁有大量的銅、黃金和煤炭儲量，因此蒙古總理在會議中，大力推銷這項優勢。

▲蒙古國總理奧雲額爾登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）。（圖／取自Facebook／Oyunerdene Luvsannamsrai）



根據CNBC報導，蒙古政府發表的聲明指出，「他們討論了歡迎特斯拉在蒙古建立電動車電池工廠的可能性，利用該國豐富的銅和稀土元素資源，這些是電動車電池的重要組成部分。」

聲明中還提到，「蒙古政府致力於與國際組織合作，促進新技術的發展並增加對該國的投資。」

蒙古政府內閣秘書處的一份聲明補充說，總理強調支持使用電動車，並敦促蒙古公民使用這類車輛。

馬斯克和奧雲額爾登還討論了將SpaceX旗下的星鏈（Starlink）服務引入蒙古的可能性。星鏈已於2022年在蒙古註冊成為一家公司，預計今年將在該地區啟動。

▲馬斯克（Elon Musk）參觀上海的特斯拉超級工廠。（圖／路透）



馬斯克與蒙古領導人會晤之前，先在上周與中國副總理丁薛祥和其他高級官員會面，此舉是因為中國政府希望在與美國緊張關係之際，展示對外國企業友好的商業環境。

特斯拉執行長稱讚了中國的技術進步，並參觀了上海的特斯拉超級工廠。