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吹哨者爆：美政府擁有「完整UFO」　回收殘骸數十年卻非法隱瞞

▲▼美軍調查不明飛行物（UFO）。（圖／翻攝美國國防部）

▲ 美國海軍飛行員先前拍下的影片，顯示其與「不明空中現象」的互動。（圖／翻攝美國國防部）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前情報官員以「吹哨者」身份出面爆料，政府擁有「完整或局部完整」的外星飛行器，長達幾十年來持續回收這些外來物質，卻向國會隱匿相關資訊，引發外界呼籲美方公布UFO存在的證據。

《衛報》報導，這名前官員格魯施（David Grusch）過去在美國國防部主導對「不明空中現象」（UAP）的研究，在情報部門工作14年，今年4月離開政府，近日披露政府擁有這些外星載具，但有關這些載具的資訊被非法向國會隱瞞，當他將相關機密提交國會，便遭到政府官員報復。

格魯施接受美國科技媒體「Debrief」訪問透露，美國政府及國防承包商幾十年來持續回收外星載具殘骸，有時甚至是完整的飛行器，經過材料科學測試等分析，確認這些物質是「外來的」，不論是來自外星或其他不明領域，總之屬於「非人類智慧」來源。

美國空軍附屬國家航空暨太空情報中心（NASIC）現任情報官員格雷（Jonathan Grey）也證實這些「外來物質」的存在，「這種非人類智慧的現象真實存在，我們並不孤單」，且回收這類載具的不僅止於美國，「這是一種全球現象，但我們還找不到全球性解決方案」。

「Debrief」也訪問幾名格魯施前同事，而他們都為格魯施的人品做擔保，退役陸軍上校內爾（Karl E Nell）就稱讚他「無可挑剔」。該報也取得格魯施2022年的績效考核，描述他為「具有最高道德標準的軍官」。

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