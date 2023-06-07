烏克蘭水壩遭炸毀潰堤　事前早有跡象？重大影響一次看

▲ 赫爾松地區「文化之家」建築也被洪水侵襲。（圖／路透）

文／中央社基輔7日綜合外電報導

烏克蘭指控俄羅斯炸毀為克里米亞和札波羅熱核電廠供水的大壩，導致第聶伯羅河流域氾濫成災，不僅影響烏軍作戰計畫，洪水湧入周圍城鎮和農田，也對平民構成極大威脅。

英國「衛報」報導，烏克蘭南部具有重要戰略意義的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩昨天凌晨遇襲損毀，影像畫面顯示，洪水從水壩缺口傾瀉而出。烏克蘭南部軍事指揮部說，水壩是被俄軍炸毀。俄羅斯扶植的新卡科夫卡市市長則將此稱為「恐怖攻擊行動」。

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

第聶伯羅河（Dnipro）上的新卡科夫卡水壩位於赫爾松市（Kherson）以東約30公里處，這座大壩倒塌潰堤，將對當地及烏軍反攻帶來許多重大影響。

●新卡科夫卡水壩的重要性為何？

新卡科夫卡水壩橫跨烏克蘭第聶伯羅河，攔阻溪水形成一個巨大水庫。這座1956年建造的大壩本身高達30公尺、寬達數百公尺，屬於卡科夫卡水力發電廠的一部分。

根據估算，這座水壩的蓄水量為180億立方公尺，約與美國猶他州大鹽湖（Great Salt Lake）相當，一旦決堤，恐使烏軍2022年底奪回的赫爾松市等下游地帶被水淹沒。

在烏克蘭指控俄軍炸毀大壩後不久，赫爾松地區官員敦促居民撤離家園，並警告水位將在5小時內到達臨界點。

俄羅斯今年稍早耗費數週，大肆攻擊烏克蘭基礎建設，這座大壩毀損勢必會影響卡科夫卡水力發電廠運作，使烏克蘭原已存在的能源供應問題雪上加霜。

此外，水壩決堤也可能破壞烏克蘭南部大部分地區的灌溉系統，包括克里米亞。

▲ 洪水沿第聶伯羅河沿岸侵襲周圍定居點。（圖／路透）

●之前是否就已面臨威脅？

自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，新卡科夫卡水壩因本身的戰略重要性，加上一旦毀壞恐造成重大影響，而成為雙方爭奪的潛在目標。衝突爆發後不久，這座水壩就被俄軍奪下並占領至今。

2022年10月，就在烏軍逐步收復赫爾松與周遭地區之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促西方警告俄羅斯切莫破壞這座大壩，以免烏南大片地區遭受洪災，並指控俄軍在大壩內設置了炸藥。

澤倫斯基說，「摧毀大壩意味帶來一場重大災難」，並將這種行為喻為使用大規模毀滅性武器。

烏克蘭軍事情報部門說：「生態災難的規模恐遠遠超出烏克蘭邊界，整個黑海地區都會受到影響。」

烏軍2022年11月收復赫爾松後，影像畫面顯示，大壩出現了明顯的損壞，俄羅斯將此歸咎於烏軍的砲擊。

▲ 民眾家園泡水。（圖／路透）

●今年的情勢發展？

附近村莊的居民5月曾回報出現洪災，他們認為這是俄軍占領新卡科夫卡所致。當地民眾告訴路透社記者，水位自4月開始節節高升，有時一天內就上升30公分，此後便一直保持在高位。

烏克蘭官員表示，第聶伯羅河水位上升，導致札波羅熱地區被水淹沒，與俄羅斯占領大壩有關。

但他們也說，由於無法進入這座大壩，因此很難確實指出俄軍對水壩造成何種破壞。

俄羅斯能源官員5月表示，這座水壩恐因水位上升至歷史新高而淹沒。（譯者：劉文瑜／核稿：徐崇哲）