烏克蘭水壩遭炸毀潰堤　事前早有跡象？重大影響一次看

▲ 赫爾松地區「文化之家」建築也被洪水侵襲。(圖/路透)

文/中央社基輔7日綜合外電報導

烏克蘭指控俄羅斯炸毀為克里米亞和札波羅熱核電廠供水的大壩,導致第聶伯羅河流域氾濫成災,不僅影響烏軍作戰計畫,洪水湧入周圍城鎮和農田,也對平民構成極大威脅。

英國「衛報」報導,烏克蘭南部具有重要戰略意義的新卡科夫卡(Nova Kakhovka)水壩昨天凌晨遇襲損毀,影像畫面顯示,洪水從水壩缺口傾瀉而出。烏克蘭南部軍事指揮部說,水壩是被俄軍炸毀。俄羅斯扶植的新卡科夫卡市市長則將此稱為「恐怖攻擊行動」。

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH