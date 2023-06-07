嫌GG不夠長？　健身教練傳授一招「神奇增長2.5公分」

▲男性陰莖尺寸的話題總能引發熱議。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州健身教練克里斯（Chris Cavallini）透露，只要堅持健康飲食及運動計畫，不僅能讓身材變好，還可以讓陰莖增長幾公分。他有許多男性客戶體重超重，並且飽受「陰莖包埋症狀」（buried penis syndrome）所苦，但在得知這一點後，不論有沒有症狀，都會變得超有動力減重。

「陰莖包埋症狀」指的是，男性下腹脂肪太厚太多，導致陰莖被周圍脂肪、皮膚或贅肉遮掩包覆，視覺上尺寸變小，甚至根本看不見，儘管在出生時就會很明顯，但最常見於病態肥胖的成年男性。

根據《每日郵報》，克里斯宣稱，最簡單的方式就是從飲食與運動下手，「每減去30磅（約13.6公斤）多餘脂肪，就會讓1英吋（約2.54公分）的陰莖露出來。你可以想像，當男人了解這一點時，就會成為很強大的動力。」

▲40歲的克里斯（Chris Cavallini）曾在美國海軍服役。（圖／翻攝Instagram@chriscavallini）



克里斯在美國海軍服役時，開始對健身及營養飲食產生興趣，退役後創立公司「Nutrition Solutions」，協助客戶適應更健康的生活方式，其中大多是男性。他坦言，在健身教練的職涯中，經常遇見病態超重的客戶，希望藉由這次分享，增加男人的信心，鼓勵大家堅持對身體更好的生活方式。