炸毀水壩兇手找到了？烏總統顧問「點名俄軍指揮官」：已犯戰爭罪

▲烏克蘭指控第205機械化旅第1營的指揮官馬卡列維奇（左）是炸毀水壩的兇手。（組圖／翻攝自推特、CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀潰堤，洪水湧出後衝擊周圍約80個定居點，影響逾萬人生活，更對當地生態帶來毀滅性破壞。儘管烏俄雙方事後互控對方破壞水壩，但烏克蘭6日直接點名俄羅斯第205機械化旅第1營的指揮官，聲稱對方是下令炸毀水壩的罪魁禍首。

據烏克蘭媒體《主編》（Glavred）報導，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）6日指出，烏方情報局已掌握破壞水壩兇手身份，證實水壩是俄羅斯第205機械化旅第1營所炸，而下令炸堤的是該旅的指揮官馬卡列維奇（Oleg Makarevich）。

波多利亞克表示，烏克蘭自去年10月起，就多次在新卡科夫卡水壩附近發現一連串武裝部隊在埋雷的軍事活動，懷疑俄羅斯早就想炸毀水壩來破壞烏克蘭的防守與反攻行動。他同時也強調，根據日內瓦公約，炸毀水壩與濫用大規模殺傷性武器無異，控訴俄軍的行為已明顯觸犯戰爭罪。

波多利亞克透露，如今的新卡科夫卡水壩已被完全摧毀、無法恢復；儘管這起人為意外可能導致烏克蘭必須微調其反攻計劃，但從戰略上來說，「這不會改變什麼，甚至會激勵烏克蘭的士兵將俄羅斯侵略者完全撤出烏克蘭的決心」。