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亞洲今年底恐淪重災區！盲眼龍婆預言「毀滅核災」爆發　百萬人死亡

▲▼盲眼龍婆。（圖／翻攝維基百科）

▲盲眼龍婆預測2023年亞洲將因核電廠爆炸陷入毀滅性核災。（圖／翻攝維基百科）

記者羅翊宬／綜合報導

全球預言界人才輩出，儘管近年後起之秀「印度神童」解釋預言時邏輯清晰、條理分明，卻還是有預言失準的時候，外界再度想起來自歐洲保加利亞的「盲眼龍婆」，認為薑總是老的辣。不過，盲眼龍婆曾預言，今年、也就是2023年底前亞洲將爆發百萬人慘死的毀滅性核災，大型核電廠爆炸後有毒雲霧籠罩亞洲。

根據美媒《紐約郵報》，歐洲保加利亞預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖然過世至今超過25年，但其生前留下的珍貴預言仍影響著後世，據說她曾經在預言中對信徒警告，2023年年底以前將有一座大型核電廠發生爆炸，導致有毒氣體瀰漫空氣，形成有毒雲霧籠罩亞洲，其他國家可能受到爆炸影響。

此時，嚴重傳染疾病透過瀰漫空氣中的有毒氣體和物質在各界引發感染，核電廠爆炸所引發的「核子災難」，加上若外星人2023年造訪地球導致全球籠罩在一片黑暗，恐將導致至少100萬名以上的民眾慘烈喪命。

盲眼龍婆的信徒們從最近的全球時局分析，該則預言恐怕和俄烏戰爭爆發有關，因為位於烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲最大外部電力供應廠，該座核電廠符合盲眼龍婆在預言中的描述，且遭到侵略俄軍破壞，因此可能是導致亞洲陷於核子災難的元兇。

此外，盲眼龍婆還預言2023年全球將爆發各種毀滅性災難，包括太陽釋放能量形成規模如同海嘯般巨大衝擊力，向地球發送威力達數十億顆核彈的磁場和輻射，以及世界某一大國研發生化武器導致數十萬人在實驗中死亡，而地球軌道的改變也可能引發毀滅性災難，因為會導致地球輻射增加、溫度升高，或是讓地球再度陷入冰河時代。

不過，分析盲眼龍婆的專家們認為，盲眼龍婆留下的預言並非百分之百正確，其準確度僅達到68%，至於盲眼龍婆的信徒則認為準確率應該達到85%。

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