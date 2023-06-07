失控山羊攻擊3遊客！64歲女被撞下懸崖　狂墜20m奇蹟卡峭壁存活

▲野生山羊攻擊3名遊客。（圖／翻攝自Guardia Civil）

記者李振慧／綜合報導

西班牙發生山羊攻擊遊客事件，一名64歲女子登山時突然被一隻山羊故意撞下懸崖，從20公尺高處墜落後，剛好落在峭壁一個岩石上幸運活了下來，同行的2名朋友也遭到同一隻山羊攻擊，其中一人被發現時已經陷入昏迷。

事件上月28日發生在西班牙南部的阿爾普哈拉山區(Alpujarra)，來自荷蘭的64歲女子與2名來自比利時的夥伴一同登山時突然遭到山羊攻擊，64歲女子瞬間就被山羊衝撞墜落懸崖，幸運沒有受到重傷，僅造成手腕骨折。

Una cabra montés desata el caos en Trevélez. Tres senderistas han tenido que ser rescatados por la @guardiacivil en el municipio granadino tras ser atacados por el animal. Nos lo cuenta Juan Cano @juancanosur en #LaOtraCrónica. Más



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與64歲女子同行的2名夥伴同時也遭到山羊攻擊造成重傷，後來被一名路過的牧羊人發現救了他們，當局緊急派出人員搜索，但由於天氣狀況不佳，第一時間無法找到失蹤女子，直到隔天才在峭壁上找到體溫過低奇蹟存活的女子。

搜救人員表示，女子能在那種情況活下來堪稱奇蹟，由於近來是野生山羊繁殖季節，不曉得山羊是否是為了保護小羊或是領土，所以攻擊意識較強。

▼野生山羊。（圖／示意圖／達志影像）