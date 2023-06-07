　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺

孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子被女鄰居開槍射殺，警方尚未逮捕凶嫌。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州非裔35歲女子歐文斯(Ajike “AJ” Owens)因為孩子被58歲白人女鄰居辱罵種族歧視字眼，她氣得跑去找鄰居理論時，竟然在家門口被對方開槍射殺，而且事發當時9歲兒子也在現場。歐文斯死亡後，警方目前尚未將開槍的女鄰居逮捕，引發民眾抗議。

事件2日發生在佛州奧卡拉(Ocala)一棟公寓大樓附近，歐文斯的孩子們在家附近空地玩耍時，58歲女鄰居突然對他們大吼大叫，孩子嚇得離開時，其中1人不小心把iPad掉在地上，孩子正打算去撿時，女鄰居竟然拿起iPad扔到他身上。

身為四寶媽的歐文斯得知事件後，前往女鄰居家想要理論，沒想到才剛到家門口，便在孩子面前遭開槍射殺。死者家屬代表律師克倫普(Benjamin Crump)指控，女鄰居當初對孩子們罵了很多種族歧視的話，認為事件與仇恨犯罪有關。

警方由於尚未逮捕女鄰居引發外界批評，警方表示，他們正在調查女子當時是否是因為人身安全受到威脅，因為自我防衛才會開槍，所以尚未進行逮捕。不過歐文斯母親反駁，事發當時，女鄰居根本連門都沒有打開就開槍，而且女兒身上也沒有帶任何武器，希望警方能盡快幫他們伸張正義。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
LIVE／5億生配偶再爆詭異行徑　口罩男委屈內幕！妻遭爆重金
一隻阿圓脫了！　「胸前超猛」身材全看光
獨／口罩男被爆對妻太摳！　友怒揭她驚人開銷
李靚蕾罕見全說了！　「想大哭尖叫一場」
許維恩「雙手遮半球」拍全裸寫真！　全身上金漆
遭性騷反被控恐嚇！　前議員輕生送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家人好奇測DNA「意外破15年前懸案」　35歲律師涉嫌性侵4女落網

母女電鋸分屍71歲祖母　屍塊放「烤肉架燒烤」警聞腐臭味逮人

誤把強力膠當成眼藥水　22歲女「左眼緊緊黏住」崩潰片爆紅

曖昧男突然娶別人！恐怖女上暗網砸30萬元　雇殺手要除掉新婚妻

紐約彩券開出史上最高獎金4.76億美元　超幸運得獎者身分曝光！

外表個性都是她的菜　二寶媽對外宣布和「AI聊天機器人」結婚

跑步機上跌倒！健身女下秒「當場被脫褲」...發文自嘲：超尷尬

「吃完一鍋麵」一家4人詭異死亡　最小僅3歲！奶奶自首曝動機

失控山羊攻擊3遊客！64歲女被撞下懸崖　狂墜20m奇蹟卡峭壁存活

飛舊金山232人客機急降俄羅斯機場　美國務院密切關注中

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

跑步機上跌倒！健身女下秒「當場被脫褲」...發文自嘲：超尷尬

「吃完一鍋麵」一家4人詭異死亡　最小僅3歲！奶奶自首曝動機

失控山羊攻擊3遊客！64歲女被撞下懸崖　狂墜20m奇蹟卡峭壁存活

飛舊金山232人客機急降俄羅斯機場　美國務院密切關注中

坐馬桶「膝蓋骨」碎了！英女大生痠痛治不好　竟驗出巨大細胞瘤

水壩被炸毒素恐流入黑海！烏前部長：車諾比核災後最嚴重生態災難

12歲童爬圍籬「20cm鐵刺」直插臀部！　崩潰痛哭畫面曝光

孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺

南韓再度取得聯合國安理會席位　斯洛維尼亞高票碾壓白俄羅斯

衛星照曝！烏水壩炸毀前後對比驚人　大片房屋「淹到剩屋頂」

太缺錢！男跳桃園名廟「景福宮」許願池撈3千元硬幣　警1hr逮人

imB符合銀行法規範？　金管會提2點駁斥

好可愛！大谷翔平的海釣場　撒餌「釣」到鈴木誠也

愛用390元國貨！陳佩琪訪日穿搭有巧思　柯文哲：會稱讚她的是媒體

調查官投資im.B上千萬被當活廣告　調查局：若涉不法必嚴辦

宜蘭消防局再爆性騷　分隊長闖入宿舍...偷拍女隊員睡覺照被抓包

吃到飽680元起！台北格拉斯麗攜手枝仔冰城創立首間Buffet餐廳

跑步機上跌倒！健身女下秒「當場被脫褲」...發文自嘲：超尷尬

台積電「只能相信政府說不缺電」　賴士葆：蔡英文綠電政策鐵定跳票

「吃完一鍋麵」一家4人詭異死亡　最小僅3歲！奶奶自首曝動機

國際熱門新聞

上床17次才知「男友是女的」　少女怒告性侵

牽手走紅毯「新郎全程滑手機」

3歲童玩耍抓活蛇塞嘴就咬　奶奶驚見半屍掛嘴邊嚇壞

撞名奧客！他出國前晚「慘遭取消機位」

墨鏡放車上　陽光直射竄大火狂燒

印尼看護帶「台雇主唐氏兒」返國照顧　暖舉引熱議

水壩潰堤　烏軍目睹俄兵被沖走

蔡阿嘎炎上到日本！日媒也報導

18歲男跳船失蹤　「水中多條鯊魚」最後畫面曝光

烏克蘭大壩遭炸毀　白宮回應了

狗界7大毒物！　獸醫揭這些食物恐讓愛犬致命

對身高自卑　27歲男砸328萬斷骨增高

媽把2兒丟車上　偷到一半驚見車子燒起來

Fed暫停升息情緒　美股小漲作收

更多熱門

相關新聞

畢業典禮爆槍擊！　美維吉尼亞州7人中彈

畢業典禮爆槍擊！　美維吉尼亞州7人中彈

維吉尼亞州里奇蒙（RIchmond）6日發生槍擊案，當時一所高中正結束畢業典禮，搶手朝人群開槍，造成7人中彈，還有更多人受傷。警方表示，目前已逮捕2名嫌犯。

狗界7大毒物！　獸醫揭這些食物恐讓愛犬致命

狗界7大毒物！　獸醫揭這些食物恐讓愛犬致命

官員曝布林肯計畫　數周內重啟訪中

官員曝布林肯計畫　數周內重啟訪中

媽把2兒丟車上　偷到一半驚見車子燒起來

媽把2兒丟車上　偷到一半驚見車子燒起來

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

印尼舉行「科莫多」36國聯合軍演

關鍵字：

鄰居開槍射殺Ajike “AJ” Owens佛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

媽媽休假載女兒上學遭撞雙亡！丈夫見屍崩潰

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

口罩男妻19歲下海陪酒！婚內收入1次5000

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面