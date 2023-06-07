孩子被辱罵種族歧視字眼　四寶媽上門理論被白人女鄰居開槍射殺





▲女子被女鄰居開槍射殺，警方尚未逮捕凶嫌。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州非裔35歲女子歐文斯(Ajike “AJ” Owens)因為孩子被58歲白人女鄰居辱罵種族歧視字眼，她氣得跑去找鄰居理論時，竟然在家門口被對方開槍射殺，而且事發當時9歲兒子也在現場。歐文斯死亡後，警方目前尚未將開槍的女鄰居逮捕，引發民眾抗議。

事件2日發生在佛州奧卡拉(Ocala)一棟公寓大樓附近，歐文斯的孩子們在家附近空地玩耍時，58歲女鄰居突然對他們大吼大叫，孩子嚇得離開時，其中1人不小心把iPad掉在地上，孩子正打算去撿時，女鄰居竟然拿起iPad扔到他身上。

身為四寶媽的歐文斯得知事件後，前往女鄰居家想要理論，沒想到才剛到家門口，便在孩子面前遭開槍射殺。死者家屬代表律師克倫普(Benjamin Crump)指控，女鄰居當初對孩子們罵了很多種族歧視的話，認為事件與仇恨犯罪有關。

警方由於尚未逮捕女鄰居引發外界批評，警方表示，他們正在調查女子當時是否是因為人身安全受到威脅，因為自我防衛才會開槍，所以尚未進行逮捕。不過歐文斯母親反駁，事發當時，女鄰居根本連門都沒有打開就開槍，而且女兒身上也沒有帶任何武器，希望警方能盡快幫他們伸張正義。