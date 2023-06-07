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坐馬桶「膝蓋骨」碎了！英女大生痠痛治不好　竟驗出巨大細胞瘤

▲▼英國的貝瑟妮（Bethany Eason）膝蓋痠痛，驗出巨大細胞瘤。（圖／翻攝臉書Bethany Eason、Ashley Middleton）

▲貝瑟妮膝蓋痠痛，竟驗出巨大細胞瘤。（圖／翻攝臉書Bethany Eason、Ashley Middleton）

記者吳美依／綜合報導

來自英國的貝瑟妮（Bethany Eason）19歲那一年開始經常膝蓋痠痛，就診治療卻沒有改善，在接下來1年左右的時間裡，依然持續發作。她某天大學下課回家時，膝蓋又是一陣劇烈痠痛，於是就近在廁所馬桶坐著休息，未料膝蓋骨竟然應聲碎裂，送醫後驗出巨大細胞瘤。

貝瑟妮曾接受X光檢查，被醫師告知「長了東西」，但不確定是什麼，後來又轉診做物理治療，直到2017年2月膝蓋骨碎裂，才找出真正病灶。她回憶，「它就這樣碎掉了，我感覺到巨大痛苦，幾乎像是碰的一聲，這真的很痛苦。」

醫師指出，細胞瘤使其膝蓋骨與周圍軟組織變得脆弱，必須接受膝蓋及大腿骨的置換手術，並重新學習走路。貝瑟妮受訪時坦言，她起初非常傷心，以為再也不能跳舞、奔跑及游泳，「在那個時候，你是看不到出路的。我動手術時被告知，99%患者術後無法擁有完全活動力」，但之後轉念立志成為那個「1%」。

貝瑟妮靠著堅強意志力，接受高強度物理治療長達7周，並耗費1年時間透過居家鍛鍊強化腿部力量，如今26歲的她已經完全恢復活動力，還能在照顧兒子時跪著或奔跑，但仍每年回診追蹤。貝瑟妮呼籲，如果感覺身體有任何不對勁，最好趕快去看醫生，「提高人們對於腫瘤的認識非常重要，你不會想到膝蓋痛會是這種東西」。

根據美國約翰霍普金斯醫學院（Johns Hopkins Medicine），巨大細胞瘤（giant cell tumor）是一種罕見侵襲性良性腫瘤，通常生長在「靠近骨頭末端的關節處」，除了膝蓋之外，也會出現在手臂、腿部及骨盆的骨頭上，症狀包括腫脹、骨折、關節活動受限等。

 

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關鍵字：

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